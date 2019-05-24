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南海控股中資疑雲　謝金河列該公司4大特色：我祝福柯市長！

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▲▼南海集團于品海。（圖／記者陳韋帆攝）

▲南海集團于品海。（《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

近期雙子星案再度成為討論話題，財信傳媒董事長謝金河23日在臉書以「柯市長：你了解于品海先生？」為題發文指出，其實于品海的相關企業背景網路上都能查到，他認為，若是台北市長柯文哲要為于品海背書，未來的一切，也要為台北市民負責。

謝金河指出，他不評論于品海，但網路上都可以查到于品海的個人資料，而若想要了解一個人或他個人所有企業的實力，看看上市公司的資料，大槪可以略知一二。他指出，于品海在香港有兩家上市公司，分別是是南海控股（680）和中國數碼（250），這兩間公司共有四大特色，分別如下：

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1.股價很低

南海控股股價只有0.145港元，中國數碼則只有0.063港元，用台灣常用的形容詞來定義，這兩檔股票都是「雞蛋水餃股」，謝金河表示，「如果從股價高低來定義企業，至少這兩家都不是績優的公司。」

2.發行股數眾多

這兩間公司的股價之所以這麼低，是因為發行股數實在太多，南海控股發行686.45億股，中國數碼信息則發行217.2億股，前者營收81.56億港元，後者只有10.12億。謝金河指出，股票發行那麼多，對台灣的投資人來說，這是很不可思議的事。

3.中資問題

中資問題是外界相當關注的問題，據查，南海控股最大股東是中央匯金，共持有52.2億股，占7.61%。中央匯金是否為中資，謝金河認為很容易認定。

4.負債高

南海控股總負債達342.71億港元，換算成新台幣逾千億元，這並非是小數字。

這些相關數字在網路上皆可以查詢，謝金河認為，雙子星大樓已經在郝龍斌市長任內擺過一次烏龍，雙子星大樓是台北的門面，這一次重起爐灶也許全民都該關注。他強調，若是柯文哲市長全力為于品海背書，今後的一切，柯文哲也要為台北市民負責，「我祝福柯市長！」。

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關鍵字：柯文哲,雙子星,台北市,南海控股,謝金河,于品海

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