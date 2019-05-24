調查局再爆！台南處副主任LINE洩搜索行動　涉瀆職8萬交保

突發中心／綜合報導

調查局高雄市調處日前才傳出官員集體喝花酒被記大過一事，台南市調處劉姓副主任也因為捲入一起吸金案，還把調查局幹員的行動用LINE偷傳給當事人，結果事跡敗露，反而被高雄地檢署指揮南機站調查官搜查辦公室，24日訊後則被依瀆職罪諭知8萬元交保。

根據《聯合報》報導，年約50歲的劉男先前涉及酒駕事件，後來檢調在調查天峰公司招募民眾購買比特幣的案件，沒想到竟然在扣押的手機中看到一則LINE訊息，發現劉疑似提早將搜索行動告知吸金案的嫌疑人，於是立即分案並指揮調查局南機站的調查官前往搜索辦公室。

▲劉男在台南市調處任職多年，卻疑似將搜索行動提前告知吸金案的嫌疑人。（圖／翻攝自Google地圖）

劉男隨後被帶回南機站接受調查，接著連夜移送複訊，並於24日訊後，被檢方依瀆職罪諭知8萬元交保。由於先前才傳出高雄市調處的喝花酒醜聞，如今又有官員捲入吸金案，也讓調查局內部同仁議論紛紛。

至於喝花酒事件的當事人也是一名副主任，高雄市調處前鎮站的朱姓副主任涉嫌帶頭接受環保業者邀約，不僅到高檔餐廳吃飯，還續攤到有女服務生陪侍的酒店凱撒帝苑，一進到店裡就叫來10名最優秀的小姐坐檯，結束後甚至帶著其中一人出場，最終被記大過處分。

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