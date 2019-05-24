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影／524開放同婚登記第一天　8天婚假、育嬰津貼「無縫接軌」都可請

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▲▼5/17同婚專法在立法院三讀過關，關心群眾開心地揮舞彩虹旗。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院日前三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

婚姻平權，職場也平權！台灣成為亞洲首個同性婚姻合法化的國家，同志伴侶今（24）日開始可以登記結婚，勞動部表示，同性伴侶只要辦理結婚登記，取得合法婚姻身分，婚假、育嬰津貼、勞保遺屬年金給付等規定，都能「無縫接軌」直接適用。

立法院17日三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」（同婚專法），正式宣告同志伴侶今天可以登記結婚，也讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家，外界關注婚假、育嬰留職停薪等權益是否同樣受到保障，事實上勞動部在大法官解釋出爐的時候，曾邀請相關單位召開2次會議，檢視勞動條件、福祉退休與勞動保險等相關法規，原則上都是比照辦理、一體適用。

請繼續往下閱讀...

同婚專法上路後，同志伴侶關注請假方面的權益，勞動部指出，同性婚姻合法後也有請8天婚假的權利，工資必須照給，此外婚假應在登記結婚之日10日起3個月內請畢，同時也有3至8天的喪假，還有育嬰假也可請，只要檢附相關證明，即可向雇主請假，一切與異性配偶相同。

▲▼同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況。（圖／記者李毓康攝）

▲今天是開放同志伴侶登記的第一天，勞動部提醒，別忘了請8天婚假。（圖／記者李毓康攝）

至於勞保給付部分，勞動部表示，勞保給付中涉及配偶、親屬關係的認定，包含遺屬年金、眷屬加發等部分，只要符合婚姻資格，都可比照辦理；另在育嬰津貼方面，只要小孩在3歲以下，也能一同適用、無縫接軌。

根據《勞工退休金條例》規定，只要與中華民國境內設有戶籍的國民結婚，就可直接適用新制勞退，這方面並沒有問題；另外，失業勞工子女就學補助等也可比照辦理。勞動部說，雇主如果對求職者在招募、甄試、進用、分發、考績等方面，因性別或性傾向而有所差別待遇，違反相關規定，可處以30萬至150萬元罰鍰。

104人力銀行提醒，按照勞動部規定，只要取得合法婚姻身份，婚假、喪假、育嬰津貼、勞保遺屬年金給付、新制勞退等勞工權益皆可適用；yes123求職網發言人楊宗斌指出，藍領、技術工或是單一性別比重較高的行業，或是企業文化較為保守、宗教屬性比較鮮明等，較容易用異樣眼光看待，甚至出現歧視同志的情況，不過若是遇到請假被刁難，也可檢附相關事證向主管機關申訴，以保障自身權益。

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關鍵字：勞動部,婚姻平權,職場,婚假,同志,結婚,勞保

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