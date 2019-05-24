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凱基銀行幫助金融小白　手機門號辦繳稅貸款6分鐘搞定

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凱基銀行幫助金融小白　手機門號辦繳稅貸款6分鐘搞定（圖／凱基銀行提供）

圖、文／凱基銀行提供

根據國內最大信貸資訊平台AlphaLoan調查，繳稅貸款使用者的平均年薪落在57萬、高達6成是從未持有信用卡的「金融小白」。致力成為「創新貸款專家」的凱基銀行，建議從未與銀行往來的年輕族群可使用「手機門號辦貸款」數位申貸服務，手機平均操作6分鐘即可完成申辦程序，且受惠於電信資料能取得信用加分，輕鬆完成人生第一次貸款，最快當天即可取得撥款。

AlphaLoan為凱基銀「KGI inside」金融元件服務平台的合作夥伴，近日透過數據分析15萬名信貸使用者發現，因繳稅而產生信貸需求的消費者輪廓，平均年薪落在57萬，月收入約4.75萬，其中高達6成並未持有信用卡，即一般俗稱的「金融小白」族群。

凱基銀創新金融處資深副總周郭傑表示，許多年輕人處於經濟弱勢，收入、生活、工作型態的改變，對小額信貸需求高，資金需求落在30萬以下，遠低於一般銀行定義的小額貸款金額，面臨有需求、無產品能服務的情況。建議可使用凱基銀與中華電信合作打造「手機門號辦貸款」服務，持有中華電信門號6個月以上、電信繳費正常者皆可申辦，使用手機輸入五個畫面、拍四張照，系統擷取照片資訊自動完成大部分資料填寫，平均6分鐘即完成信貸申請流程。繳稅季期間可直接拍所得清單或扣繳憑單，加速審核，最快當天可完成撥款。

請繼續往下閱讀...

周郭傑指出，「手機門號辦貸款」服務的每五位申請人中，即有一位是從未使用銀行服務的「金融小白」族群，近六成年齡在35歲以下、月收入3～4萬元。凱基銀自許成為體貼年輕人的「創新貸款專家」，持續針對7、8年級年輕世代研發數位金融產品，近期亦推出「手機門號辦信用卡」，提供年輕人「隨手機可得」的金融服務，幫助年輕族群順利取得和金融機構往來第一張門票。

除打造便利的金融服務數位申辦服務，今年凱基銀針對繳稅需求的客戶，推出兩種信貸方案。首先，資金需求短期且所需金額較低者，可選擇「額度內隨借隨還」的繳稅信貸方案，第一個月由凱基銀幫忙繳利息，客戶只需繳交本金，以動用3萬元為例，首期只須支付200元帳務管理費。

至於需求金額較高、期望拉長攤還期間的人，則可選擇「每月定額攤還」的繳稅信貸方案，前3個月只需繳利息，貸款每萬元最低月付只要55元起。凱基銀建議年輕人可綜合考量5月繳稅、暑假旅遊、或下半年資金周轉等整體需求，評估所需貸款金額，輕鬆一來節省貸款成本、二來能讓手頭多一筆周轉金。

有興趣民眾請上網搜尋：凱基數位信貸

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關鍵字：凱基銀行,金融小白,信貸,繳稅,貸款,手機門號

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