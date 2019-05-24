上櫃ETN獎勵活動　好禮獎不完

財經中心／台北報導

櫃買中心為鼓勵大眾投資上櫃指數投資證券（以下簡稱ETN）以擴大上櫃ETN之交易量值及基金規模，將自108年5月1日起至10月31日止，舉辦為期6個月之獎勵競賽活動。

櫃買中心表示，本次獎勵活動將對投資人及證券經紀商提供優厚的奬金，獎勵活動重點如下：

（一）投資人部分，只要於活動期間參與上櫃ETN 交易，每月累積上櫃ETN成交量達10交易單位以上，即有機會獲得「全民開獎」1,000元百貨公司禮券，「全民開獎」獎金共18萬元；另外每三個月累計上櫃ETN交易金額達100 萬元，可額外再獲得「百寶獎」10,000元百貨公司禮券之抽獎機會，「百寶獎」獎金共10萬元。

（二）證券商部分，為鼓勵證券商共同推廣上櫃ETN商品，本次對證券經紀商之業績競賽，於活動期間每一營業據點之證券經紀商交易上櫃ETN 累計總成交金額達10億元以上者，即有機會爭取高達10萬元的獎勵金，希望全體證券經紀商積極參與競賽。

櫃買中心指出，期望藉由本次獎勵競賽活動，吸引投資大眾與證券商的積極參與，提高次級市場流動性，另外櫃買中心也表示為滿足小資族的投資需求，該中心將陸續推出各類型債券ETN商品，有關上櫃ETN獎勵活動詳情，可上櫃買中心網站「首頁＞ETN＞上櫃ETN獎勵活動專區」中查詢。