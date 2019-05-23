美股道瓊大砍400點　原油跌破60美元…華為風暴來了！

財經中心／綜合報導

中美貿易戰陰影揮之不去，隨著停止與華為往來的美國或各國企業增加，美股道瓊23日開盤一度大跌400點，美國西德州原油期貨價格跌破每桶60美元，倫敦布倫特原油也跌破70美元。

▲美股道瓊周四開盤大跌400點。（圖／路透）



請繼續往下閱讀...

西德州原油期貨23日盤中大跌5.24％，來到58.21元，為3月份以來的最低點；倫敦布蘭特原油也下跌4.5％，價格來到67.8元，是自5月中以來首次跌破70美元。

美股道瓊周四早盤一度重挫402點，報25384.04點，那斯達克也一度下跌112.2點或1.45％，標普500指數也同樣下跌1.3％。美國政府對華為祭出封殺令後，市場憂心貿易戰繼續擴大，打擊經濟成長展望。

對於貿易戰的升級，美國《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Loren Friedman）在專文中指出，現在正是美中貿易談判的關鍵時刻，若是雙方能取得更多的信任，能使全球化快速發展；反之，全球化將逐漸崩壞，美中雙方只會越變越窮，造成兩敗俱傷。

除了佛里曼表達憂慮外，《人民日報》23日也發表文章，以中美近來經貿摩擦為例，評論本屆美國政府在國際秩序方面的表現。文章直言，一年多來，美方肆意揮舞關稅大棒，四處挑起貿易爭端，猶如一頭「闖進瓷器店的公牛」，肆意衝擊以規則為基礎的多邊貿易體制，把規則、秩序玩弄於股掌之中，成為國際社會最大的「麻煩製造者」。

文章指出，在中美貿易爭端上，美國在未經世貿組織授權情況下，對中國商品大規模加徵關稅，是將單邊規則凌駕於國際規則之上的任性妄為。此外，文章表示，美方接連退出聯合國教科文組織、聯合國人權理事會等組織，以及巴黎氣候協定、全球移民協議等國際條約，對國際規則的敵視「令人瞠目結舌。」