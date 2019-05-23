電商展29日登場大秀新科技服務　台灣可望成為亞太電商樞紐

▲貿協主辦的台灣智慧零售暨電子商務展29日將在世貿一館登場。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣智慧零售暨電子商務展29日將在世貿一館登場，外貿協會今（23）日舉辦展前記者會，美國、新加坡、法國等國際電商業者參展，聚焦在智慧零售、社群網路行銷及電商新創，呈現虛實整合、科技化服務與應用；亞太品牌商務加速器表示，隨著美中貿易衝突未解，台灣具備3大優勢，可望成為亞太電商營運樞紐，應把握機會進軍新南向市場。

外貿協會副處長蔡明耀表示，下周將同時舉行電腦展及電商展，提供雙邊創新的媒合平台，而電商展今年最大特色在於將有31家廠商發表產業趨勢、現況及電商解決方案，其中有13場電商市場解析沙龍，邀請台灣亞馬遜全球開店、印尼及中國大陸京東、馬來西亞電商公會、新加坡Shopback等進行交流。

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▲外貿協會副處長蔡明耀。（圖／記者紀佳妘攝）

另外，電商實務講堂共有18場，由參展廠商如馬來西亞28 Mall、日本費西及台灣中昇企業、睿博數位行銷、易買購等智慧零售及跨境電商業者，分享電商解決方案與成功案例。

亞太品牌商務加速器財務長王家浩指出，台灣具備絕佳的地理優勢、教育水準高，且在經營品牌及電商平台的經驗非常完整，期望以台灣為中心，串聯日、韓及東南亞，打造亞洲第一的國際電商共同市場。

王家浩也提及，東北亞如日本、韓國的電子商務市場即將走入成熟期，而東南亞如泰國、菲律賓與越南等國家擁有龐大的人口紅利，加上電商營業額每年以兩位數成長，台灣電商應配合政府新南向政策，把握機會進軍新南向市場。