台商回流突破3100億！又一家大咖返鄉　和碩投資149億

▲和碩董事長童子賢。（圖／記者林昱均攝）

記者柯沛辰／台北報導

台商回流再傳好消息！經濟部23日核准通過6件台商回台投資案，包括和碩在內等廠商此次投資超過221億元，預計增加1640個就業機會。經濟部統計，台商回流投資額至今累積超過3100億元，預估有望達6000億元。

經濟部投資台灣事務所23日召開「歡迎台商回台投資行動方案」第18次聯審會議，正式核准和碩聯合科技、凌華科技、瑞智精密等6件投資案。原因不外乎是受美中貿易戰影響，必須分散生產基地、減少風險，所以增加在台生產比重。

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其中，和碩科技身為中國大陸對美出口前十大台商、全球第二大電子代工廠，也調整產能、加強垂直整合來分散風險，除了加速在關渡興建研發中心，在新店購入廠房生產物聯網感測器等高附加價值產品，也在桃園、龜山等兩處原有的生產基地新增產線與自動化設備；如今回台投資，相關投資達149億元，將帶來超過1000個就業機會。

經濟部表示，這些回流台商具有3大特性，包括高附加價值、關鍵零組件、自有品牌國際行銷等，不僅增加本國就業機會，加速引領相關產業群聚，還能帶動台灣產業供應鏈，從「台商製造」走向「台灣製造」，奠定未來20、30年的經濟榮景。

經濟部指出，「歡迎台商回台投資」一案自今年1月1日實施至今，已有61家廠商通過審查，累積投資總金額超過3100億元，帶來超過3萬100個就業機會，有望在突破先前訂下的今年5000億元目標，邁向6000億元大關。