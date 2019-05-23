影／郭台銘喊推「農工商聯攜」　翻轉雲林經濟

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長郭台銘今天（23日）晚間在臉書發文，分享他去雲林虎尾的一個小故事，就是在興隆毛巾工廠參觀的時候，在地朋友很熱情的接待，讓他想到雲林是一個農業大縣，農業產值全台最高，但如果除以人口，則是平均農業收入最低的縣，他很想知道如何能夠翻轉雲林的經濟。

郭台銘表示，他從商45年來跨足過很多國家，很多城市的狀況其實跟雲林很類似。像是在德國跟日本，他們有許多農村型的鄉鎮，會同時發展農業跟工業，因為農產品不只是供鮮食還有其他的加工。

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▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者張榮恩攝）

郭台銘分享，他在日本看過一家芽菜農民，平常除了生產芽菜給超市以外，其他的就用芽菜生產加工用的原料給生技公司加工成保健食品，這種方式就是一種農工商聯攜。

郭台銘表示，這種農業與工業的結合產生的新產品，再透過專業的通路行銷，這種農工商聯攜的方式，正是發展鄉村的一種方法，日本許多高科技的公司也是這樣協助農業，例如 Toyota、住友等。

郭台銘認為要仔細的盤點地方的優勢跟劣勢，將農業往鄉村型的農企業發展，有了工作、有了協同的公司，才能慢慢形成產業聚落，讓坐落在鄉鎮的企業可以用當地的生產的農產品當原料，並逐步擴大內需市場，甚至是外銷發揮屬於自己的產業特色，例如台南的瓜瓜園就是這樣的例子。

最後郭台銘表示，雖然台灣面臨很大的挑戰，但他相信只要國家領導人有遠見，針對農村的困境來解決，才能改善農民收入過低的問題，企業需要組織再造，台灣農業也需要農業再造。