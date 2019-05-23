華為禁令烈火燒半導體　台積電險遭波及　

▲華為自被美國商務部列入實質清單後，多家國際大廠都與之切割。（圖／CFP）

記者周康玉／新竹報導

（新增ARM回應）

近期多家科技巨頭宣布暫停出貨給華為。有媒體報導，在禁令實施後，台積電很可能因為源自美國技術超過25%，在這波管制禁令，難逃被捲入其中的命運。

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台積電今（23）日表示，台積電一向有內部對於貨物出口管理，以及盡職調查（Due diligence），一旦有違反國際貿易法規的產品，是出不了貨的，而目前台積電對於晶圓出貨和技術傳遞方式沒有改變。

美國商務部於美國時間15日發布新聞稿指出，華為被列入實質清單（entity list），任何銷售給華為產品或技術的公司，都必須獲得美國商務部許可，換言之，就是出口管制（EAR）。

然而，被列入出口管制的產品和廠商不僅限於美國企業，就連源自美國、甚至有取自美國技術25%以上的外國製造產品，都被列為管制對象。換言之，如果一家製造商的產品，其技術含量有25%源自美國，就會被這波禁令掃到，不能出貨華為。

台積電表示，台積電一項有委任國外的法律顧問，且是在國際上相當權威的法律事務所，經該法律事務所評估後，確認台積電出貨給華為的產品中，源自美國技術部分沒有超過25%，因此對華為出貨沒有影響。

華為禁令自Google開下第一槍之後，戰火蔓延到半導體供應鏈，不僅英特爾、高通、博通、美光等都發聲明，暫停出貨給華為；矽智財廠安謀（ARM）也因為授權給華為的運算核心，被下令要與華為斷絕往來。身為大家的代工廠（everybody's fundry）的台積電是否被捲入戰火中，備受關注。

而台積電與華為關係密切，華為旗下的晶片設計大廠海思，已是台積第二大客戶，僅次於蘋果，且所使用多家源自美國的設備與材料，如何能躲過25%的源自美國禁令呢？

台積電說明，源自美國技術也就是「US control technology & software」，除了技術、也包含軟體和原料（material），但設備（equiptment tool）不在其中。依照目前的貿易法規，經由權威的國際事務所詳細確認後，出貨給華為的產品，源自美國技術確實沒超過25%。

ARM也於晚間向《ETtoday》回應：「ARM十分重視長期合作夥伴海思，我們正在積極溝通，尋求符合目前法律與規範的妥善解決方案。」