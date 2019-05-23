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泰山結盟聯名茶攤營運發威　股東會通過配發現金股利0.8元

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▲泰山消費食品事業今年將以「茶攤一條街」、「Buff」、「Cheers」、「梧堂」等明星品牌，推出系列特色新品搶市。（圖／記者屠惠剛攝）

▲泰山消費食品事業今年將以「茶攤一條街」、「Buff」、「Cheers」、「梧堂」等明星品牌，推出系列特色新品搶市。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

老牌飲料大廠泰山企業受惠近年與聯名茶攤異業結盟，去年熱銷近800萬瓶，旗下八寶粥、氣泡水亦為市占龍頭，挹注公司營運表現，今（23）日召開股東會通過配發現金股利每股0.8元。

展望後市，泰山企業發言人江巍峰表示，今年消費食品事業以「茶攤一條街」、「Buff」、「Cheers」、「梧堂」等明星品牌，推出系列特色新品搶市，以鞏固既有市場地位；隨著市場即將進入傳統旺季，也將執行執行通路銷售策略調整，並同時注意國際黃豆等原物料市場之波動，以靈活下單掌握成本，穩定產品市佔率，積極保障獲利能力。

請繼續往下閱讀...

泰山自2017年重新出發後，加碼投資台灣市場，不僅在茶飲料、甜點與油品等，推出新產品重新面對市場，更採取異業結盟打開聯名茶攤的合作，去年賣出800萬瓶，成績逾2億元，氣泡水亦為市占龍頭，現在則將目光轉向旗下經典常銷品仙草蜜的創新。

▲泰山行銷群副總經理雷松清說，飲料點心化是近年食品界的主要趨勢，泰山推出仙草蜜口味的爆米花，希望能讓消費者耳目一新。（圖／泰山提供）

▲泰山行銷群副總經理雷松清說，飲料點心化是近年食品界的主要趨勢，泰山推出仙草蜜口味的爆米花，希望能讓消費者耳目一新。（圖／泰山提供）

「飲料點心化是近年食品界的主要趨勢，泰山推出仙草產品超過30年，但消費者想到仙草蜜，一直停留在消暑飲料，這次推出仙草蜜口味的爆米花，也希望能讓消費者耳目一新。」泰山行銷群副總經理雷松清說，未來也可望發展仙草蜜口味的果凍或是糖果搶市，可望帶動今年業績曲線成長。

泰山表示，公司目前正進行增資後的廠區設備精進調整，未來仍會持續在股東利益、新創事業、產品研發、食品安全上努力。依據財報，泰山2018年合併營業收入淨額為79.1億元，稅後淨利達4.64億元，較前一年度增加獲利1.47億元。

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