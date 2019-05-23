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法德藥啟動上櫃計畫　旗下2大學名藥取證在即

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▲法德藥經營團隊，左起為創辦人黃逸斌、董事長詹惠如、執行長鍾裕民。（圖／法德藥提供）

▲法德藥經營團隊，左起為創辦人黃逸斌、董事長詹惠如、執行長鍾裕民。（圖／法德藥提供）

記者姚惠茹／台北報導

特殊學名藥大廠法德藥（4191）今天（23日）公告取得經濟部工業局出具的「係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性」意見書，接下來將依規劃時程提出股票上櫃申請作業，同時旗下2大學名藥取證在即，今年有望進入收成期。

法德藥擁有高精確性的緩、控釋技術平台，可應用在種類廣泛的藥物活性成分，首要專注於中樞神經系統及心血管疾病藥物研發，也極力投入內分泌、肝病等領域，並以符合美國FDA最高標準規格的自有藥廠生產，積極搶進美國與中國大陸兩大市場。

請繼續往下閱讀...

法德藥表示，取得科技事業函，等於獲得啟動上櫃申請的門票，旗下重磅產品長效型降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片（Metoprolol Succinate ER tablet）及抗思覺失調症用藥富馬酸喹琉平緩釋片（Quetiapine fumarate ER tablet）也分別進入美國FDA與中國大陸藥監局NMPA的最後審評階段。

▲法德藥送件FDA申請B肝藥證。（圖／翻攝官網）

▲法德藥2大學名藥取得藥證在即。（圖／翻攝官網）

其中，長效型降血壓用藥由於劑型特殊且量產不易，原廠專利到期超過10年，但僅有少數學名藥廠取得藥證，並能有效的持續供貨，但是法德藥透過自有技術克服量產問題，目前已有銷售夥伴藥廠 Wockhardt訂單在手，一旦順利取證，可立即由已通過FDA查廠的佛山里水廠生產，快速上市。

至於抗思覺失調症用藥則在2017年取得美國FDA藥證，以中美雙報優勢獲中國大陸NMPA納入優先審評程序，同樣進入最後審批階段，而且目前中國大陸僅有原廠藥，一旦取得藥證，法德藥將是第一家取得學名藥證的藥廠，並已委由康聯-KY（4144）當地銷售，預計在價格及市場占有率將有首仿藥優勢。

此外，中國大陸送件的還有糖尿病用藥阿卡波糖片（Acarbose Tablet），根據中國大陸米內資料庫統計，該藥品2017年中國大陸城市公立醫院的銷售額約為人民幣37億元，目前市場競爭者僅有杭州中美華東製藥通過一致性評價，都將作為未來營收成長的動能。

ET快訊
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關鍵字：法德藥,上櫃,學名藥,藥證

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