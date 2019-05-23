226萬名勞工基本工資漲不漲？　勞長：目標8月中開會決定

▲勞動部長許銘春。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

攸關226萬名勞工的基本工資今年是否調薪，取決於基本工資審議委員會的討論結果，勞動部長許銘春今（23）日表示，基本工資審議委員會目標在8月中旬召開，至於是否調漲基本工資，她則說，一切尊重委員會的審議結果。

根據基本工資審議辦法，基本工資審議委員會固定在每年第3季舉行，由勞資政學四方針對消費者物價指數、國民所得等各項經濟數據，通盤考量後共同協商基本工資是否調漲，而過去2年皆在8月中旬舉行委員會，今年預計也將在8月中旬進行，目前基本工資月薪為2萬3100元、時薪150元。

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訂定《最低工資法》是小英政府重要的勞動政見，勞動部去年11月底釋出最低工資法草案，今年初進行預告，歷經3次法規會討論，5月10日正式通過，最快5月底送行政院審議。

按照最低工資法草案規劃，委員會的委員一定要親自出席，且不得委託代理人，而出席者過半數即可召開會議，基本上採取共識決，若沒有共識則以表決方式進行處理，需出席者過半數的同意。

審議委員會的審議結果必須在次日起10日內報請行政院核定，行政院則要在接獲審議結果的次日起20日內核定，並交由勞動部公告實施，若行政院不予核定或逾期未核定，勞動部要在30日內召開審議會審議，再將審議結果送到行政院，行政院應予核定且不得退回，須尊重審議委員會的決定，最低工資法草案預計最快5月底送行政院審議。

此外，空服員工會發起罷工投票，不過勞資雙方明天將重啟協商，勞動部長許銘春表示，罷工是勞工最不得已的手段，罷工投票過程已達到實質預告效果，希望勞資雙方能夠拿出誠意坐下來好好談。

據了解，長榮航空勞資協商將有勞動部、交通部和桃園市勞動局派人列席，會議並沒有主持人，同時也有會前會，協助雙方聚焦議題討論的方式，而長榮航空則由總經理出席，期盼雙方能夠朝有共識的方向努力。