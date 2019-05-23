還在等蘋果來救特斯拉嗎？大摩分析師：別想了

▲摩根士丹利分析師表示，不要指望蘋果或亞馬遜這樣的買家出現拯救特斯拉。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

長期看多電動車大廠特斯拉（Tesla）的摩根士丹利（Morgan Stanley）研究分析師喬納斯（Adam Jonas），周三（22）在一場僅限受邀者的電話會議上對特斯拉持懷疑態度，並表示不要指望蘋果或亞馬遜這樣的買家出現拯救特斯拉。

Roth Capital Partners分析師Craig Irwin周二（21）重新點燃有關蘋果曾試圖收購特斯拉的傳聞，不過該傳聞很快就被喬納斯潑了一冷水。喬納斯說：「對於風險及債務控管，它們（蘋果、亞馬遜等）應該不想將自己曝險於無限度地舉債之中。」汽車著火或意外撞死行人等事件層出不窮，汽車業有醜陋的一面，道路上危機四伏，自駕車的相關立法也尚不周全。

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喬納斯承認蘋果及亞馬遜等大型科技公司對運輸業確實感興趣，但摩根士丹利分析師們認為，蘋果在2030年代以前不會有完全只是應用於運輸的服務或硬體設備。「那些大型科技公司不想將自己暴露在第一線，它們意識到自駕車競技更像一場馬拉松，在這10年至20年的時間裡你會在現實世界裡收集里程數。除了擁有一個完整、令人敬畏且偉大的汽車公司外，還是有其他方法可以做到。」

鑑於特斯拉收購SolarCity的先例，特斯拉執行長馬斯克有可能利用他在太空產業的SpaceX公司的54%股權，來挹注特斯拉，可能還實際一點。