台商回流夯一口氣釋出1779個職缺　這2縣市受惠最多

▲美中貿易衝突未解，台商回流投資設廠或擴充生產線，進一步帶動台灣就業機會。（資料照／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易僵持不下，台商加速回流腳步，勞動部盤點廠商徵才需求，目前已有14家廠商在台灣就業通上釋出1779個職缺，其中又以台中、苗栗占最大宗，預估隨著台商回台投資的家數增加，可望帶來更多的工作機會。

根據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」就業服務資料庫統計，4月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5萬8070人，較3月上升2.03%，新登記求才人數為10萬3979人，較3月下降1.18%，求供倍數為1.79倍，換句話說，平均每一位求職者有1.79個工作機會。

請繼續往下閱讀...

「歡迎台商回台投資行動方案」首波通過審查的智邦科技，計畫在苗栗廣源科技園區設立新生產基地，目前於台灣就業通網站大舉徵才超過千人；另外電信寬頻設備大廠中磊電子也積極布局5G版圖，為擴充苗栗竹南廠產能，急徵製造工程師、自動化設備維護工程師、網通產品工程師、網通設備測試工程師等，月薪均在40K以上。

▲根據統計，苗栗縣、台中市4月新登記徵才人數紛紛創下新高水準。（圖／記者紀佳妘攝）

勞動部勞動力發展署就業服務組長陳世昌表示，行政院推動「歡迎台商回台投資行動方案」，截至5月中旬為止，經濟部已通過55家廠商的申請，其中有14家廠商針對產線需求，已在台灣就業通上釋出1779個職缺，其餘41家廠商因投資期程進度不一，還沒有明確的徵才需求。

陳世昌指出，以智邦科技為例，這家網通大廠是第一波通過「歡迎台商回台投資行動方案」，原先在台就有設廠，這次必須擴充生產線，因此徵才需求較為明確，不過隨著台商回流腳步加快，可望帶來更多的工作機會。

此外，隨著全球電動車市場成長，生產鋰電池關鍵材料的康普材料科技將在苗栗蓋新廠，先釋出化工設備工程師、儲備幹部等職缺，薪資上看60K；巨大機械外銷美國的車款已在台灣生產，並在台灣就業通網站釋出自動化工程人員、自行車開發人員等各式職缺，徵才人數超過上百人；車王電子將新增台中大雅廠智慧化產線，所釋出的電子電機儲能工程師職缺薪資上看70K。

在各廠商積極徵才下，苗栗縣4月新登記求才人數為3166人，較3月成長100.63%，職缺創下近25個月新高，而台中市新登記求才人數8834人，也創6個月新高，預期未來隨著產線擴增與新建廠房完成，將可帶來更多就業機會。