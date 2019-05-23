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為明年董監改選準備　寶佳提擴大永豐金董事席次

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▲▼永豐金。（圖／記者吳靜君攝）

▲永豐金。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

永豐金今（23）日今年的6月14日將舉行股東常會，寶佳提出，要擴大董監席次，外界預期，寶佳想在明（2020）年董監改選可以爭取到董監席次，介入永豐金的經營權。但是永豐金總經理朱士廷表示，但該案要在股東會通過，有一定的門檻，因此要通過不太容易。

永豐金舉行法說會，外界關心，根據公開資訊觀測站公布，寶佳集團提出修正公司章程，擴大永豐金的董監席次。

請繼續往下閱讀...

由於台新金去年縮減董事席次，讓寶佳連1席董事都沒選上，寶佳今年皆在台新金、永豐金都提出擴增董監席次，而在永豐金的議程提出，從目前的7到11席，擴大9至15席，依此來看，寶佳有機會可以爭取到董事，介入永豐金經營。

根據目前永豐金前十大股東的持股比重來看，寶佳資產公司持股為3.92%，寶佳的實質關係人源通投資公司投資股權2.26%，共計6.18%。

朱士廷表示，寶佳持股超過1%，確實有權利可以提案，不過他認為，要通過提案難度頗高，因為必須股東會超過2/3股東出席、1/2同意，換算下來寶佳必須要爭取超過四成的股東同意。寶佳提案擴大董事席次寶佳應有的權益；不過，從實際層面來看，這項提案要過關的機率，非常的低。

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關鍵字：永豐金,法說會,寶佳,董監改選,董事席次,經營權

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