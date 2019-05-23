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郭台銘轟「蔡政府必須下架」　民進黨只會選舉「剩沒幾個月了」

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財經中心／綜合報導

鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨總統初選後，一舉一動備受外界關注。他近日在臉書發文表示，「破壞人民信任的蔡政府必須下架！不公不義讓人憤怒，主事者是政府就更讓人搖頭嘆息了，我對民主進步這四個字感到非常失望。」郭台銘23日到新竹天主教私立曙光女子中學參訪時表示，民進黨只會搞選舉與政治，「剩沒有幾個月了，大家忍一忍。」

▲▼郭台銘參訪天主教私立曙光女子中學。（圖／記者吳杰澄攝）

▲郭台銘參訪天主教私立曙光女子中學。（圖／記者吳杰澄攝）

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郭台銘15日在臉書為文一篇題為《破壞人民信任的蔡政府必須下架！》的文章表示，「不公不義讓人憤怒，主事者是政府就更讓人搖頭嘆息了，我對民主進步這四個字感到非常失望。」他在文中除了提到監察院簡直成了「新東廠」外，還說「未來如果監察院都如此介入司法，試問，誰會相信憲法規定的監察權及司法制度。」

▲▼中華郵政標案惹議，郭台銘開罵蔡政府。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲郭台銘開罵蔡政府。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

對於近日鬧得沸沸揚揚的中華郵政標案事件，郭台銘則認為政府不守信用以及進行抹黑操作，「企業界常在很多『興利』的事情上被抹黑做掉，讓所有想做事的人都害怕！」他強調，「政府最重要的是能讓人民信任，能夠當全民的後盾，如今怎麼變成對廠商施壓及踐踏司法威信的惡人，當執政者濫用權力變成壓迫者時，誰還會相信政府？誰還想奉獻國家呢？」

郭台銘直言，「中華民國是民主法治的國家，而非蔡政府的家天下，如果你們心中還有一絲絲民主進步的信仰和良知，請停止這些破壞民主法治和侵蝕整個國家未來的行為，拜託饒了台灣吧！」他在文末表示，「沒幾個月了，大家忍一忍，只要郭台銘當總統，我絕不容許這些不公不義的事繼續下去！！！」

▲▼郭台銘松山機場聯訪。（圖／記者季相儒攝）

▲郭台銘直言，他當上總統的話，不容許不公不義的事繼續下去。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘18日在臉書發文點出蔡政府的「八大缺失」，強調蔡總統就職滿三周年，把所有人民全都整了一遍，「蔡總統做衰台灣2020下架民進黨」。他在文中除了就能源問題、前瞻問題、年金改革、台商回流議題做出批評外，也對長照制度、FTA、社會住宅、司法改革等做出相關討論，並強調「『蔡』不好吃換『郭』重煮」。

對於美中貿易戰打得火熱，郭台銘23日到新竹天主教私立曙光女子中學參訪，他在接受媒體採訪時表示，「民進黨只會搞選舉、政治，但中美貿易戰爭已經一年了，毫無對策，沒有預見、解決問題的能力」。

除了猛攻結構轉型、產業結構外，郭台銘也強調，「種種的經濟背後都是科技的整合，一再的凸顯蔡政府對經濟、科技的外行，不但沒辦法看清楚真相，施政及對策都完全不了解。」他也表示，「蔡政府稱沒有抗中，請問在座的誰會相信，今天在聖堂之上（教堂）我要講真話，但蔡英文沒有在聖堂之上，僅在廟堂；大家再忍一忍吧，中美貿易大家都股災，政府快點對策出來，如果我提早當總統就不一樣了。」

▲▼郭台銘上車。（圖／記者吳杰澄攝）

▲郭台銘坐上「戰車」沿路掃街。（圖／記者吳杰澄攝）

郭台銘在1974年獲得母親以標會取得的新台幣20萬元資助，當中的10萬元用來與10名員工成立「鴻海企業有限公司」，從黑白電視機旋鈕製造起家，靠得就是「認真做」而打出一片江山。在宣布參與國民黨總統黨內初選後，郭台銘接連下鄉傾聽民意，23日拜訪曙光女中時受到學生熱情歡迎，結束後則在新竹縣市進行首次的掃街拜票。他在接受媒體聯訪時回應稱，「我很勇敢、不怕犯錯，是要告訴大家我是認真的，我是努力的，希望在選舉過程中，讓選民看得見我的優點」。

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關鍵字：郭台銘,蔡英文,蔡政府,下架,國民黨,總統初選,民主進步,掃街

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