影／遠航風暴民航局責無旁貸　學者：應建立航空業退場機制

記者林淑慧／台北報導

遠東航空無預警停飛部分國際航班，旅行業求償無門，由前華航董事長張家祝及學者主持的台北市交通文教基金會表示，民航局對航空業者的管理責無旁貸，遠航問題似乎為已知且早已可管，應建立航空業退場機制，莫讓旅行社以及旅客成為求助無門的冤大頭。

旅行商業同業公會總會名譽理事長許禓哲、台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光今（23）日協同受害旅行社業者表示，初估業者營業損失估計逾億元，恐掀起旅行社倒閉潮，不僅要求遠航應負起賠償責任，也呼籲民航局應要求航空業者的履約保證，以保障旅行業權益。

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▲遠航無預警停飛，旅行商業同業公會總會名譽理事長許禓哲（左一）、台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光（圖中）今（23）日表示，要求遠航負責賠償責任，主管機關也應要求航空業者的履約保證。（圖／記者李毓康攝）

台北市交通文教基金會表示，遠航這次無預警停飛部分國際航班，根本無視旅客權益，行為惡劣，缺乏如航空業者應有的7-11式服務，並點出政府相關單位應劍及履及、亡羊補牢，維護消費者權益。

航運學者表示，航空業首重飛安，再者交易金額或影響公益層面甚廣，不宜以「溫良恭儉讓」之方式管理，建議交通部，應依民用航空法112條精神「情節重大者，民航局得報請交通部核准後，停止其營業之一部或全部或廢止其許可」，建立航空業退場機制。

▲台北市交通文教基金會董事長張家祝，號召航運學者成立交通論壇，針對遠航無預警停飛事件，呼籲交通部民航局應建立航空業退場機制。（圖／資料照）

「退場不一定就是要航空公司關門，也可停止航空公司部分營運、縮小營業規模，」一名出席交通論壇的學者表示，遠航以「非不可抗力」停飛，消費者權益何在？難怪知名航空罷工運動人士於社群媒體消遣民航局，「怎麼沒看到交通部要求航空公司要預告呢？」

遠航有4架老舊MD飛機明年1月1日起就要退場，引進航空器未如買汽機車般，航空器交機動輒以年計，交通部及遠航不可再鴕鳥心態面對即將到臨的大限，且相較罷工運動的不可抗力，遠航問題為已知且可管，主管機關莫讓旅行社與旅客成為求助無門的冤大頭，民航管理要加把勁。

台北市交通文教基金會成立逾30年，宗旨在提升台灣交通品質，今年起於臉書開闢交通論壇粉絲專頁，討論與時事相關交通議題，前交通部次長張家祝現為台北市交通文教基金會董事長，參與交通論壇的學者有前台大土木系交通組教授曹壽民、淡江大學運輸管理系教授張勝雄及副教授羅孝賢等人。