台壽南港C3開發案今動土　天空婚禮教堂將成最大亮點

▲台灣人壽的南港C3地上權開發案今動土。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

中信金旗下子公司台灣人壽的南港C3地上權開發案，今天(23日)舉行動土典禮，中信金董事長顏文隆表示，南港C3預計2022年底完工，屆時將以大型複合式商場現身，包括日本大型商場LaLaport進駐，並會建立天空教堂供民眾可舉辦婚禮，將是台北新東區的最大亮點。

台灣人壽南港C3地上權開發案今天動工，中信金董事長顏文隆、台灣人壽董事長黃思國等人一起執鏟動土，祈求工程順利。南港C3預計2022年底完工，屆時將以大型複合式商場現身，包括日本大型商場LaLaport進駐。

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台灣人壽總經理莊中慶表示，政府推動南港東區門戶計畫，打造新創產業區塊與經濟發展軸帶，而南港C3正位處毗鄰南港軟體經貿園區，緊鄰南港展覽館及中信金融園區，鄰近高鐵南港站，與捷運板南線、文湖線及台鐵形成三鐵共構，預計連結周邊將吸引容納大量的國外商務旅客，商機及周邊效益可期，因此將規劃辦公、商場及多功能會場的複合型設計，可帶動區域發展。

台灣人壽C3案整體投資金額近400億元，是台北東區門戶計畫內相當受矚目的重量級商業開發案，可獲穩定投資收益，C3案將會為南港地區增加5000坪公共開放空間，可供公益團體活動及南港、內湖、汐止附近居民更多休閒娛樂的空間。

C3案設計與工程監造是由國際知名大師李祖原建築師負責，未來將呈現總樓地板面積達12.25萬坪，包含三座樓高分別為27、21、19層的A級辦公室塔樓，其中27層與21層的塔樓，將在21層位置有獨特的空橋銜接，另外裙樓有一直徑68公尺，挑高18公尺的多功能會場，未來可在此會場舉辦電競比賽、演唱會、展覽活動等。另外從6樓到地下一樓近5萬坪的商場部分將全部交由三井不動產營運，會引進日本知名的LaLaport大型商場。

▼ 中信金董事長顏文隆。（圖／記者戴瑞瑤攝）