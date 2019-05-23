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美禁華為戰火延燒　一張表看懂至今造成何影響

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▲中國華為，華為，華為技術有限公司，Huawei。（圖／路透社）

▲ 華為與美國戰火持續延燒。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

華為與美方的角力已近一周，影響層面除了「系統支援性」之外，還有針對5G發展、產業影響等更多面向的分析，遭受的衝擊波及全球供應鏈。

華為在被美國禁止之後，儘管商務部又宣布暫緩執行禁令，但市場影響仍在持續擴散，現在包含華為5G發展都受到威脅，此外，華為還將祭出自行研發的作業系統，以維持產品順利生產供應。

請繼續往下閱讀...

▲▼ Google終止提供華為服務影響。（表／記者李瑞瑾製）

用戶服務
台灣＆大陸境外用戶的現役華為手機可繼續享有Play商店服務及應用程式更新，但Android系統及安全性更新則將被嚴格限制，未來華為手機則無原生內建Google應用程式、服務與安卓系統更新；大陸境內用戶則因類似的程式都是由騰訊和百度等大陸科技公司的APP取代，影響不大，且華為也預計推出自家作業系統「鴻蒙」。

手機銷售
華為手機銷售受挫，尤其大陸境外用戶可能因未支援Google相關服務而放棄選擇華為手機，但三星等其他安卓手機品牌將能受惠。

華為自家OS
華為消費者業務CEO余承東在社交媒體上表示，最快今年秋天、最晚明年春天，華為自己的作業系統（OS）將可能面市。並稱可打通手機、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴，統一成一個操作系統，且兼容所有Android和Web應用。

華為產品被禁
台灣五大電信中已有中華電信、台灣大哥大宣布不再販售華為新機；而遠傳電信、台灣之星、亞太電信仍持保留態度，僅表示會繼續販售已在架上的華為現有機種。

微軟商店當中，華為 MateBook X Pro 在列表中消失，在商城當中搜尋Huawei，發現所有硬體產品也都下架，但實體商店仍在販賣MateBook X Pro。

Google在支援Android Q Beta版的智慧型手機製造商的名單中，將華為代表的Mate 20 Pro移除。

日本三大電信商中，包括KDDI和軟體銀行都宣布，無限期延後發售華為新款智慧型手機「P30 lite」；日本最大電信商NTT docomo也考慮停止接受華為新手機「P30 Pro HW-02L」的預購。

華為5G發展
英國電信（British Telecom）旗下的EE電信（Everything Everywhere）指出，雖然目前已計畫將華為網路設備從公司的核心網路群中刪除，但至少在5G網路推出的前幾年，仍需要依賴華為公司所製造的設備。

據《路透》調查，477家大中型日本企業接受調查，有88%日本企業表示，要使用5G會選擇國內的電信商；2%企業會選擇華為等中國公司；1%企業則選擇高通（Qualcomm Inc）；剩下11%企業選擇其他公司。

美國多次建議南韓不要讓採用華為5G設備的LG U+進入敏感地區。南韓國務院表示，「對美國的疑慮抱有同感，但政府很難介入私人企業。」並強調就算南韓現在拒絕接受美方提議，但最終也是要讓華為產品從該國市場出局。

華為轉向與Aptoide合作
葡萄牙第三方應用商店艾普托德（Aptoide）表示，公司正在與華為洽談相關的合作機會。而Aptoide是目前Google Play最大的替代者之一，平台上的Android應用程式超過90萬款、累積下在量超過60億次，且目前擁有2億活躍用戶。

對台影響
經濟部長沈榮津21日表示，在全球智慧型手機需求數量不變的前提下，華為的單就會轉到其他品牌商，會形成轉單效應，台灣代工廠整體利益不會受到影響，經濟部持續觀察轉單效應中；另一方面，若大陸政府對蘋果公司產品實施禁令，藉此報復美國封殺華為，台灣蘋概股也勢必受到影響。

對美影響
讓美國科技企業在5年內損失達563億美元（約1.77兆新台幣）的出口貿易額、影響高達7.4萬個工作機會。

投資銀行高盛指出，如果中國大陸政府對蘋果公司產品實施禁令，藉此報復美國封殺華為的舉動，估計蘋果公司的獲利將大減29％。

供應鏈
華為供應鏈大為受挫，包含台積電、聯發科；香港股市中的舜宇光學科技、深圳股市的立訊精密、比亞迪電子、歐菲光；而小米和中興通訊等廠商能因此受惠。

▲▼華為,Google,安卓。（圖／路透社）

事件緣由
美國總統川普先是在15日簽了行政命令，禁止美國民間企業使用對國家安全構成危險的電信設備。商務部長羅斯（Wilbur Ross）則在16日表示，中國華為技術有限公司和70家附屬事業已列入美國貿易黑名單，禁止華為在未經政府許可下，向美國企業採購零組件和技術。

在21日，美國商務部宣布暫緩執行對華為的管制禁令90天，效期到今年8月19日。

與華為中止業務往來的各國科技廠
Google母公司Alphabet、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx）、博通（Broadcom）、英國晶片設計公司ARM

Google停止服務內容
未來華為的將無法使用Android系統及安全性更新、無內建Google Play商店、Google Map、Gmail、YouTube等應用程式與服務。

雙方回應
Google
我們將配合法令並評估影響範圍。而針對既有華為裝置上使用Google產品的使用者，Google Play 商店及Google Play 安全防護（Google Play Protect）將持續提供服務。

華為
發表的《發於Google暫停支持華為部分業務的媒體聲明》正式回應，表示 Android 是一直開源的手機作業系統，而華為也是重要參與者，為 Android 發展作出過貢獻，因此華為有能力繼續發展和使用 Android 生態。

華為也在聲明中強調，華為和旗下子品牌榮耀的產品，包括智慧型手機和平板電腦，產品和服務在中國市場不受影響，請消費者放心使用和購買。未來華為仍將持續打造安全、可持續發展的全場景智慧生態，為用戶提供更好的服務。

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關鍵字：華為,Huawei,Google,美國,中美貿易戰

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