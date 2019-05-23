《Over the Rainbow》作曲家告蘋果　稱iTunes充斥盜版音樂

▲Harold Arlen經紀人稱，iTunes等串流音樂服務及其下載商店上充斥著未經授權的盜版音樂。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

1939年電影《綠野仙蹤》主題曲《Over the Rainbow》已成為電影史的瑰寶並傳唱至今，不過近來卻掀起了不小的爭議。該曲作曲者Harold Arlen的兒子表示，他在蘋果、Google、亞馬遜及微軟的服務中發現超過6000多首未經授權的音樂，Harold Arlen經紀人已就此事向上述企業提起訴訟，稱這些公司正進行「大規模盜版音樂行動」。

根據其向洛杉磯法院提交的文件，iTunes等串流音樂服務及其下載商店上充斥著未經授權的盜版音樂，已嚴重侵犯原作曲者Harold Arlen的版權。Harold Arlen經紀人為此控告蘋果、Google、亞馬遜及微軟等公司，要求被告公司立即停止侵權行為，並賠償經濟損失及承擔訴訟費用。

請繼續往下閱讀...

原告在這份長達148業的起訴書中指控上述公司涉嫌大規模盜用音樂版權，並提供幾個涉嫌侵權的例子：RCA Victor唱片公司發行、由Harold Arlen作曲、Ethel Ennis演唱的《For Every Man, There Is A Woman》在iTunes上售價1.29美元；然而，由Stardust Records唱片公司發行的另一個版本則售價0.89美元，而該本與RCA Victor發行的版本擁有完全相同的封面，但卻沒有RCA Victor的商標。

英國廣播公司（BBC）報導，部分爭議點似乎源於美國與歐洲間版權法的差異。在美國，1923年至1972年間製作的音樂版權保護時間為95年，但在英國及其他歐洲國家，版權保護期為70年，之後則歸類至公有領域。

Harold Arlen經紀人表示，像《It's Only A Paper Moon》、《Over The Rainbow》、《Stormy Weather》及《I've Got The World On A String》等歌曲都是「不朽的藝術作品」，他們希望能獲得450萬美元的賠償金。