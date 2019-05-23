新台幣貶值空間有限？永豐金：31.5元已是短線滿足點

▲永豐金認為，新台幣貶至31.5元已經是短線滿足點，貶值空間相對有限，也建議投資人對美元應先觀望，勿搶進（圖／記者周宸亘攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

美中貿易戰的影響之下，近期台幣跌跌不休，永豐金今(23)日舉行法說，相關主管指出，新台幣貶幅已深，預計31.5元已經達到短期的滿足點，下半年美元可能會轉弱，建議投資人想要投資美元應先觀望。

美中貿易衝突升溫，更延伸到了科技戰，美國近期對通訊大廠華為進行制裁，外界擔心，也將造成華為供應鏈也會遭受到影響，永豐金今日指出，目前華為供應鏈多現金交易，融資的情形較少，例如台積電等這些大廠幾乎很少融資，所以對於銀行來說暫時無虞。

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不過，近期新台幣卻跌跌不休，已經創28個月的新低價，永豐金卻認為，新台幣已經跌深，31.5元是短線滿足點，下半年美元可能轉弱，建議投資人先暫時觀望。

認為新台幣止跌原因有二，其一是外資賣超已經賣得差不多了，台幣走貶的空間就有限；人民幣不會貶破「7」，因為一旦貶破7影響範圍太廣，相關主管認為，人民幣貶值趨緩的話，新台幣受牽動的機會就會降低。

永豐金表示，近期新台幣貶幅已深，預期31.5元是短線滿足點，若下半年美元轉弱，新台幣也可望反彈，因此建議未持有美元部位的投資人，先不要在這時搶進美元。