▲大拇哥投顧董事长梁佑任。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

為掌握A股入摩行情，德信TAROBO機器人量化中國基金，將在6月24日募集發行，這是第一檔使用「台灣開發」的AI量化模型所打造的機器人選股基金。

中國A股從2018年入摩，外資流入A股絡驛不絕、去年以來淨流入資金逾610億美元，今年A股權重還要拉高到20%，可預見全球資金將持續擁入中國。

請繼續往下閱讀...

目前外資佔A股市值比重3%，佔滬深300市值約5.5%、佔滬深300成交金額比重逾12.4%，從台灣和南韓入摩的經驗，外資比重各為40%和30%，外資在特定台股個股的比重更高達七成，可預見未來3-5年將是外資在A股「只進不出」的搶搭轎子黃金時期。

德信TAROBO機器人量化中國基金，投資策略係運用多因子量化模型選股，導入客觀、科學價值，提高投資的勝率。

TAROBO多因子量化選股模型，係由大拇哥投顧基金盡職調查評分系統專利模型產出，總計有七大面向， 包括價量分析、財報分析、籌碼分析、指數成份分析、出口貿易分析、外資卡位分析和風險分析，並從分析個股、因子成份、分解個股、因子績效和風險成份，到最後建構投資組合，不斷做可靠度分析，補強傳統人為選股偏誤。

TAROBO多因子量化模型挑選出中國各領域獨角獸的作法，首先係透過TAROBO大數據，這大數據包括三大類來源，一是全球知名資料庫，二是24小時爬蟲網路公開數據，三是全球投資機構交換獨家資訊。

這些大數據、透過投資專家驗證、TAROBO多因子量化模型，不斷回測，在中國基金運用上，特別加上台灣加入MSCI的經驗複製到中國的情境模擬。

▼掌握A股入摩行情，大拇哥推量化中國基金。（圖／業者提供）