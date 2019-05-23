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理財周刊／台廠供應鏈尋求轉單商機

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼圖／記者理財周刊攝）

華為積極開拓亞、非等美國以外市場，並爭取歐洲大國支持，若業績沒有大幅衰退，則來自華為營收占比不高的相關概念股，在急跌壓回後，合理投資價值將逐漸浮現。

文／李彥緯

美國總統川普認為，因中國網通設備及智慧型手機大廠華為(Huawei)已造成美國國安問題，因此簽署行政命令，宣布美國進入緊急狀態，美國官方及民間需深刻警惕「外國敵對勢力」，對美國通訊系統所可能造成的國家安全威脅。

此項行政命令已於華盛頓時間五月十五日正式生效，市場普遍解讀認為，主要用意即為禁止美國公司使用外國製通訊設備，尤其針對中國通訊業巨頭「華為」。此一命令賦予美國商務部權力，禁止進行「對國家安全製造不可接受的風險」的相關交易。

請繼續往下閱讀...

山姆大叔關市場、斷技術 欲將華為置於死地

美國商務部同時於五月十六日對外發表聲明指出，華為涉嫌違反美國國家安全、外交政策利益，將華為與其附屬公司，列入商務部產業安全局(BIS)「出口管制」實體名單，一旦於五月十七日生效後，等同所有美國華為供應鏈廠商，未來皆需獲得美國政府官方審核批准後，才能向華為出售消費性電子裝置、網通設備相關零組件、元件及模組。

美國政府兩記封殺及管制華為的重拳揮出後，華為的美國零組件、元件及模組供應商，五月十六日股價全面下跌。

華為光學元件供應商Lumentum(LITE-US)，重挫一一．五四％；Qorvo(QRVO-US)暴跌七．一四％；射頻器件供應商Skyworks(SWKS-US)暴跌六．○四％；行動晶片龍頭高通(QCOM-US)重挫四．○○％；亞德諾半導體(ADI-US)下跌二．九六％；記憶體晶片供應商美光(MU-US)下滑二．八六％、處理器製造商英特爾(INTC-US)下滑○．二○％。

禁止美國公司使用華為生產設備，等於封閉華為的美國市場；嚴格管制消費性電子裝置、網通設備相關零組件、元件及模組供貨予華為，等同對華為所需零組件加以「斷鏈」；美國官方近期連出二記重拳，意圖一次阻斷華為的後市生路，將其置於死地，卻反倒低估了封殺、管制政策，對華為零組件、元件及模組供應商美企的反作用力。

金融市場反應過度 華為台廠供應鏈股災

受到美國政府短期連續兩記重手，打擊華為的連帶衝擊效應影響，金融市場於五月十六日、十七日快速反映後市可能因華為於全球網通設備及智慧型手機終端市場，被美國將其「武功盡廢」的利空衝擊效應。

台股相關「華為供應鏈」個股，股價快速下跌，明顯衝擊多頭信心，也造成台股加權指數摜破年線。

台股相關華為供應鏈中，營收占比達一○％以上者，短線回檔修正跌勢尤其重、跌幅特別大，如：京元電(2449)、全新(2455)、大立光(3008)、欣興(3037)、聯亞(3081)、穩懋(3105)、台燿(6274)、南電(8046)，五月十六日、十七日二天跌幅皆達七％以上，股價表現明顯與華為同調。

德、法、英、加釋友善訊息 華為全力確保歐洲市場

然而，包含美國於歐盟的重量級盟友德國、法國、英國，甚至是北美洲鄰邦的加拿大，近期卻相繼釋放出對華為友善訊息，明顯與一心欲置華為於死地的美國政府不同調。

德國電信監管機構，三月中旬已更新「德國電信基礎設施供應商安全要求標準」，不會針對華為進行入市、競標加以限制，完整的安全清單內容預定五月底前公佈。

華為及其他電信基礎設施供應商都將被要求須簽署「無間諜協議」，同時提交原始代碼以利官方進行檢查，操作、維護5G網路人員，同時也將受到政府安全部門監視、防範。

根據英國《衛報》總結，德國先前一直表態，不會禁止任何公司參與德國5G網路建設，更何況，德國已有多家電信公司已在它們的網路系統中和華為展開合作。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼（圖／記者理財周刊攝）

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關鍵字：理財周刊,華為

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