台積電魏哲家：3奈米的地找好了　會繼續投資台灣

▲台積電技術論壇總裁魏哲家。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新竹報導

台積電今（23）日舉行技術論壇，台積電總裁魏哲家表示，繼台積電去年在台南蓋了5奈米廠之後，3奈米的地也預留下來，會繼續在台灣投資。

魏哲家表示，7奈米自去年就大量生產，他可以很高興的跟大家講，市面上只要是7奈米製程的產品，都是台積電做的。目前7+也已量產，良率也達到和7奈米一樣的水準，5奈米則是已經開始風險性試產。

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魏哲家表示，台積電一年產出1200萬片12吋晶圓，1100萬片8吋晶圓；在資本支出方面，合計過去五年來，共花了500億美元在資本支出，今年大概會花100億美元在產能上。

魏哲家也特別解釋推出6奈米的原因，一般認為，7奈米之後就是5奈米，6奈米的意義為何？在研發7奈米時，就知道EUV技術非常困難，但做了5奈米之後就更有經驗。台積電從進階到7+和5奈米之後，就掌握到EUV的精髓，因此為了把7奈米做再一次的優化，才有6奈米的出現。6奈米最大好處就是IP（矽智財）與7奈米相容，可以省去客戶很多研發精力與成本。

魏哲家說，做好產品除了先進製程，台積電提供給客戶的設計服務（design service）也是很重要，目前公司內部有1300人從事設計服務，加上合作夥伴大約有上萬人一起在電子設計自動化工具（EDA tool）上作業。