對抗股市震盪波動　券商建議投資海外債分散風險、穩定領息



▲美中貿易戰延燒讓股市波動劇烈，凱基證建議投資債券建立抗波動組合。（示意圖／凱基證提供）

記者劉姵呈／台北報導

美中貿易戰延燒不斷，台股近期持續震盪，未來要觀察美中貿易戰發展還有利率變化，凱基證券認為，預期下半年股市變數仍多，建議投資人可將債券納入投資組合中，藉以分散風險，又可以穩定領息、到期還會還本，現在也大幅降低投資門檻，只要一萬美金（約新台幣31萬元）就可投資。

面對未來的不確定性，凱基證表示，債券投資可以長期自動、穩定的產生配息收入，是屬於「被動收入」，協助投資人實現財務自由的目標。而當需要資金時，也可以隨時賣出全部或部分的投資部位，不須支付解約金或短線費用。

此外，債券還具有到期還本的特質，隨著到期日的接近，價格將逐漸回到票面金額，因此持有至到期日的投資人，無需擔心短期利率或股市波動的影響，不論是保守型或積極型的投資人，都很適合將債券納入投資組合中，透過適當的資產配置來分散風險、降低波動。

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▼台股近期受美股影響，持續震盪下探新低點。（圖／記者呂佳賢攝）



惟目前大多數銷售海外債的金融機構，訂定的投資門檻達美金10萬元以上，也就是相當於約新台幣310萬元，對一般投資人來說，根本是「天價」。為擴大海外債投資的普及性，凱基證券將海外債投資門檻大幅降低，提供最低一萬美金即可投資，可以選擇新臺幣或外幣下單，即日起推出線上交易的服務，提升交易的便利性。

凱基證表示，投資人可透過海外債線上交易新服務輕鬆下單，不用臨櫃填寫申購書，大幅提升投資的便利性。同時，獨家開發「海外債進階搜尋」功能，投資人可以在高達數百檔的海外債商品中，自行設定篩選條件，例如債券類型、年期、票面利率，收益率等多達10個篩選項目，協助投資人挑選出符合個人需求的理想標的。