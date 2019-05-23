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日本全家爭奪大陸版圖　頂新集團聲明：爭議按合約法律途徑進行

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▲大陸全家便利商店的經營權再起風波，頂新國際集團今天發佈新聞稿反駁日本全家。（圖／資料照）

▲大陸全家便利商店的經營權再起風波，頂新國際集團今天發佈新聞稿反駁日本全家。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

大陸全家便利商店的經營權再起風波。日本全家日前在官網發出新聞稿，表示日本全家並未狀告頂新但被開曼法院駁回一事，頂新集團今（23）日發出聲明表示，其聲明及報載中日本全家的說詞,悉為其單方面的主張，對於商業爭議，應按雙方合約約定的相關法律途徑進行。

全家中國是在2004年與台灣頂新集團合資設立開曼法人「CHINA CVS (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORPORATION（簡稱CCH）」合資公司，日本全家子公司「中國全家」持有CCH的40.35%股份，頂新100%子公司「頂全控股」持有59.65%股份。

請繼續往下閱讀...

以下是頂新國際集團的聲明稿全文：

▲大陸全家便利商店的經營權再起風波，頂新國際集團今天發佈新聞稿反駁日本全家。（圖／頂新提供）

▲大陸全家便利商店的經營權再起風波，頂新國際集團今天發佈新聞稿反駁日本全家。（圖／頂新提供）

【頂新國際集團聲明】


針對株式會社ファミリーマート(以下稱“日本全家”)於 2019 年 5 月 20 日所發佈“關於中國 FamilyMart 事業相關訴訟報導之聲明 (2)”,頂新國際集團(以下稱“頂新集團”)在此表示：

日本全家 2019 年 5 月 20 日的聲明內容,與事實有所出入,恐 使外界產生誤解,頂新集團對此深感遺憾。

日本全家近日對此事件的一系列聲明及媒體報導,頂新集團認為並不是妥適的做法。其聲明及報載中日本全家的說詞,悉為日本全家單方面的主張,並無法讓外界正確瞭解全面的事實。

頂新集團與日本全家均為知名企業,二方的交涉應參照國際上的商務慣例進行。因此日本全家方面如果認為其與頂新集團之間存有任何爭議需要解決,除了雙方之間的溝通管道之外,日本全家方面也應按雙方合約約定的相關法律途徑進行。

頂新集團一直以來,都秉持誠信、透明和信賴的原則,依循合約並遵守當地法律,和商業夥伴共同成長。

5. 頂新集團對於日本全家在 2019 年 5 月 20 日的聲明,認為有必要表示頂新集團的看法,特此聲明如上。

頂新國際集團

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關鍵字：全家便利商店,頂新,經營權,開曼法院

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