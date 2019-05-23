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先探／華為風波再起　衝擊有限？

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（圖／先探投資週刊 提供）

美國政府將華為列入貿易黑名單，各界都不敢低估其影響；美中貿易談判在關鍵問題上懸而未決，需要觀察人民幣是否進一步貶值。

【文／鄭志全】

日前，美國總統川普正式簽署行政命令，將華為列入出口管制實體清單。此舉等同切斷了華為的晶片供應，不能再從美國購買晶片，消息一出，多家主力供應商股價連跌數日。儘管隨後這項禁令獲得展延九○天，但此事緊接在關稅升級之後，對資本市場帶來的衝擊明顯。

華為斷鏈事件與關稅升級接連發生，都屬於市場預期之中的最壞情境假設。去年十二月初發生孟晚舟案，當時各界曾經預期，最糟的結果是美國企業不再銷售關鍵零件與軟體給華為。作為全球第二大手機品牌以及主要電信設備商，

請繼續往下閱讀...

如何降低對美國供應商的依賴，顯然是華為眼前的一大難題。

黑名單事件影響深遠

在華為先前披露的供應商名單中，美國有三三家、中國二五家、日本十一家、台灣十家。以產業別區分，華為對美國的半導體、軟體、光通訊廠商的依賴程度高。中國供應鏈中，舜宇光學、歐菲科技、比亞迪電子、丘鈦、瑞聲等等，來自華為營收比重較高，近期股價約有十～二○％不等的跌幅。

五月十七日，《華爾街日報》曾刊登一篇名為《施壓華為，刺痛供應商》的頭版文章，解讀華為事件的後續影響。文章中提到，華為去年約七○○億美元的採購預算中，有一一○億美元用於向美國供應商採購，包括從高通、博通、英特爾、賽靈思購買晶片，美國政府將華為列入貿易黑名單，矽谷科技業將受損。

也許是影響範圍過大，美國政府很快將打擊華為的禁令延遲至八月中旬生效。中國方面，商務部在回應華為事件時表示，「國家安全」概念不該被濫用，不該成為推行貿易保護主義的工具。華為第一時間的回應則是：如果美國限制華為，不會讓美國更強大，只會迫使美國使用劣質而昂貴的替代設備，在５Ｇ網絡建設中落後於其他國家。

在沒有違法行為的情況下，美國決定對華為施以打擊，似乎可以從上述表態找到答案。一般認為，此舉無非是為下一輪關稅談判施壓，或是拖慢中國５Ｇ發展。這兩種目的都十分符合美方利益，但無論出於何種目的，對資本市場的影響都難以避免。

貿易談判對資本市場產生衝擊，似乎可以從去年中美兩國股市的走勢對比得到印證。去年六至九月美中貿易衝突加劇的過程，恆生指數一路重挫，波段下跌逾五千點，Ａ股表現更是在全球墊底，反觀美股則是步步走高，道瓊指數甚至在十月初寫下歷史新高。這段期間，經常見到川普在推特上發表強硬談話，威脅加徵關稅，或是評點中美兩國股市的表現。（全文未完）

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或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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關鍵字：先探投資週刊,華為

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