先探／謝金河：尋找台灣優勢股

文／謝金河

美中貿易戰局步步升高，從川普對中國商品二○○○～三○○○億美元開徵二五％關稅，最震撼全球的是川普對華為七○家相關企業祭出關鍵零組件禁售令，這是去年中興通訊事件以來，對ＩＴ產業造成的最大衝擊，這個政策宣布之後，３Ｄ感測元件的Lumentun率先宣布產品停止供應華為，接著Xilinx、Skyworks、高通等也加入行列，接著是Google宣布Android更新系統不再支援華為，這場貿易戰正式升格到科技戰的範疇。

首當其衝的是華為供應鏈，這段時間，華為供應鏈相關個股紛紛大跌，今年取代Nvidia成為美股最耀眼明星的ＦＰＧＡ晶片大廠Xilinx股價從一四一．六美元急殺到九七．六八美元，系統商Skyworks從九四．三九跌到六七．一一美元，３Ｄ感測元件的Lumentun從六三．九四跌到四四美元，Qualcomm（高通）從九○．三四跌到七六．○七美元，半導體業巨擘Intel從五九．五九跌到四三．四五美元，市值跌破二○○○億美元大關。台灣的TSMC ADR也從四五．一四跌到三八．五二美元，台積電ＡＤＲ大跌影響台積電股價。

三王跌破年線 大事不妙

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受到華為可能斷炊的影響，這回台積電從二七○元急殺到二三二．五元，股價急探年線，外資連續都出現上萬張賣超，二十一日外資賣超三八○五四張，外資上周賣超台股十二．八億美元，台積電成了最大提款機，外資水位也降到七七．九二％。另一個是華為組裝供應鏈之一的鴻海，外資每天賣超約在萬張左右，鴻海今年因為郭董宣布參選，股價一度從六七元漲到九七．二元，最近又殺回七四元，市值面臨一兆台幣大關考驗，鴻海從也老二變成老三。另一個衝擊較大的族群是光學元件產業，其中大立光從四九○○元殺到三八五○元。

台積電、大立光、鴻海這三檔最具代表性的電子權值股全部都跌破年線，這也是台股落入年線保衛戰的主因，台股拉升到一一○九七，距離去年最高點一一二七○．一八，只差一七三．一八，看起來再創新高似乎伸手可得，沒想到美國制裁華為，這也給台股帶來巨大變數。

今年首季電子業似乎出現急單效應，一開始大家都覺得華為訂單來得又急又猛，可能跟５Ｇ的小型基地台建置有關，這當中最具代表性的是散熱及銅箔基板、印刷電路板，像散熱元件的超眾一口氣漲到一八五元，雙鴻從四五元漲到一六一元，泰碩從十八．二漲到六六．九元，奇鋐從十九．九五漲到四六．八元，銅箔基板的聯茂從三六．○五漲到一一二元，過去聯茂股價很少超過台光電，這回大幅領先，原來是華為訂單，其他大漲的如毫米波的昇達科漲到一○八．五元，ＰＣＢ的欣興從十四．二五漲到三九．六五元。

今年華為帶來的急單，大家原來以為是電子業景氣回春的徵兆，現在才發現是華為早有預警，在川普下禁制令前先行大舉備料動作，日本媒體報導華為備料足可供未來一年使用，現在這個答案終於揭曉，如果這是華為備料效應，未來電子零組件產業如果失去華為這隻大手，對未來業績造成的影響可能很可觀。

舉例來說，今年初穩懋的３Ｄ感測題材，股價從八六．七元拉升到二四○．五元，穩懋去年得到Avago入股，今年被寄以厚望，不過在大家看好聲中，首季ＥＰＳ只有○．四一元，如果華為訂單有變，穩懋也可能首當其衝。最近穩懋股價下殺到一五五元，這些今年因為華為供應鏈大漲的個股，最近賣壓可能加大，像是聯茂從一一二元殺回八六元，欣興從三九．六五元跌回二九．九元，聯亞從三三四元跌回二一○．五元，今年漲幅很大的散熱族群，最近都出現拉回的壓力。

電子五哥身處風暴中

到目前為止，美中貿易戰看似步步驚魂，今年消息面的變化比去年更可怕，不過資本市場姿態卻很高，美國道瓊指數仍逼近二六○○○點，穩穩站在年線上，道瓊元月迄今，只有一個交易日小破年線，S&P 500則沒有跌破年線，SOX及Nasdaq仍站年線之上。而風暴中首當其衝的深滬股市也沒有跌破年線，連以科技股為主、對美中貿易戰反應最敏銳的深圳Ａ股，也都沒有跌破年線，真正弱勢的是像南韓股市今年幾乎跌回去年底起漲區，台股今年表現仍十分強勁，目前加權指數在多空交戰後站上年線，摩台指數則因為外資殺盤，目前在年線下，櫃買也比較弱勢，但整體來看，台股仍然十分強勢。

當中要從幾個角度來看，這次川普把二○○○億到三○○○億美元商品關稅上膛，拉升到二五％，這次包含了手機、ＮＢ、鞋業、成衣等，對台灣產業衝擊很大，這當中鞋業老早已移出中國生產基地，像豐泰再創二六四．五元歷史新高，完全不受影響。而成衣代工，儒鴻、聚陽生產基地老早就移到柬埔寨、河內，也不受影響，真正打擊較大的是手機及ＮＢ的供應鏈，首當其衝的是電子五哥，尤其是過去二○年來把中國當成廉價生產基地，像英業達、和碩、仁寶等，前年和碩從一○○殺到四六．七五元，今年又從六三．八再下殺到四九．八元，看起來十分疲弱。鴻海在上海掛牌的工業富聯及在香港掛牌的鴻騰也很疲弱，也就是手機及電子代工整個供應鏈會受到衝擊。（全文未完）

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