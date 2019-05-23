股匯雙殺！台幣午盤大貶近1角　台股收跌148點創兩個多月新低



▲股市示意圖。（圖／記者呂佳賢攝）

記者劉姵呈／台北報導

美國握有技術專利的晶片設計大廠安謀也宣布停止與華為往來，讓華為雪上加霜，讓美股大跌，加上外資狂撤，台股今（23）日早盤殺盤湧現，三王領跌，又再度失守年線，一度摜破10,300點關卡，大跌逾150點。集中市場加權指數大跌148.85點，收10,308.37點，跌幅1.42%，創下自3月11日以來新低點，成交量新台幣1177.5億元；而台北外匯市場也是殺聲隆隆，新台幣兌美元今日午盤暫收31.555元，大貶近1角，貶9.5分，成交金額7.99億美元。

股王大立光（3008）為蘋果供應鏈，也是華為重要供應商，今日血流成河，一早不但直接摜破4,000元大關，盤中最低來到3,770元，跌破所有均線，終場收3,800元大跌6.98%；而安謀暫停華為授權衝擊，權王台積電（2330）也受到波及，盤中最低下探230元，同步摜破所有均線，終場大跌3.36%守住230元大關；鴻海（2317）股價也是呈現疲弱走勢，盤中下探最低71.4元，市值一度失守兆元，終場大跌3.38%收71.50元。

其他華為相關概念股聯今日也是慘兮兮，聯亞（3081）盤中重挫到跌停至205元；面板驅動IC供應商聯詠（3034）早盤一度達163元，大跌15元，終場跌幅6.18%收167元。

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反觀聯發科（2454）在競爭對手高通遭遇利空之下，今日逆勢上漲1.57%，為本日最強，而盤面資金移往傳產股，僅存食品、汽車類股逆勢收小紅，電子、半導體類股幾乎全面慘跌逾2%。

法人指出，由於台廠華為供應鏈從半導體晶片代工、封測、手機零組件及組裝，到網通零組件，甚至資訊產品應有盡有，一旦華為遭美制裁效應持續擴大，對台廠供應鏈殺傷力不容忽視，因此造成台股大跌，接下來股市何時能止跌回穩，可觀察台幣何時能止貶，作為一參考方向。