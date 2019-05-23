選總統是為了20歲年輕人　郭董化身老師聊「羅斯福＆AI」

記者黃君瀚／綜合報導

「如果我有機會當中華民國總統的話......。」鴻海董事長郭台銘宣布參與國民黨2020總統初選後，主打青年和經濟兩張牌，矢志替20歲年輕人鋪一條充滿希望的道路。近日他演講時化身「郭老師」，用小故事和生動比喻，鼓勵年輕人「努力人生才有逆轉勝」，同時善用AI（人工智慧）成為最佳幫手。

▲郭台銘接觸年輕人，走進天主教私立曙光女子中學。（圖／記者吳杰澄攝）

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宣布參加初選前一天，郭台銘在臉書暢談心中的掙扎，當總統可以改變什麼、做什麼和達成什麼？台灣面對全球化競爭，國際上有2大霸權相爭，未來科技又將改變世界運作模式，他掛念的初衷是幫助20歲年輕人，明年尤其是個關鍵時間點，「2020之後的領導方式，關係了他們未來的20年。」





郭台銘16日在台東鐵花文創館參與中小企業協會座談會，分享了美國人心目中最偉大總統之一羅斯福的成功故事。他說，羅斯福小時候跟母親玩橋牌，每次拿到牌就摔牌，大概連續摔了5、6把，母親忍不住問「你為什麼摔牌？」羅斯福回「我拿的牌不好」。

於是羅斯福媽媽把自己的牌攤出來，證明這副牌沒有比羅斯福更好，「拿到一組好牌你不一定贏，拿到一條爛牌盡心、沉著用你的智慧，你不一定輸。」當一開始拿到爛牌，如果只會怨天尤人，抱怨牌不好、亂發脾氣，「你這一打牌一定打不好、一定輸。」

郭台銘說，他跟台灣多數人一樣不是含著金湯匙出生，也沒有顯赫的家世背景，小時候一家6口人借住在10坪不到的板橋慈祐宮廂房近10年。出社會後，他從當黑手開始做起，慢慢累積工作經驗，儘管創業之初沒有拿到一手好牌，但他保持冷靜沉著、善用智慧，才出現逆轉勝的機會，有了現在的企業規模，「說，不是我的強項；做，是我的強項。」

16日另一場演講中，郭台銘提到有些年輕人擔心AI會搶走工作，以跑業務為例，這樣怎麼能算拚經濟？

「我們不是AI來取代人的工作，我一定要講清楚，AI是事前諸葛亮！」郭董詢問在場保險業務員，拉幾個人能成功得到一個保險？有人回5個，厲害一點的人回3個，「那我給你AI的話，你1個就拉1個，你就把他們打敗了！」

郭說，保險業是有溫度的，AI可以成為優良助手，算出這個人要保險，各式各樣的保險，條件輸入進去馬上就算，實際上決定權在人的身上，AI只是大數據工具，如保險要保多少年，這可能跟收入有關，「它（AI）是一個幫你運用的工具，判斷他（民眾）需要什麼保險。」

「美國所有的保險公司已經開始改，不是用機率來算保費，（而是）用你的基因來算保費。」郭董提起和美國基因研究公司Human Longevity（人類長壽公司）對談經驗，未來所有東西都會改變，我們要持續學習新的東西、跟上新時代，也就是一開始說的「事前諸葛亮」。

「溫暖的工作AI永遠無法取代」！AI只有理智，但情感跟決定的工作都還是要靠人，所以推廣AI不但不會丟掉工作，可能還增加工作量和業績。他勉勵保險人員不要怕失業，當未來新的機會出現時，懷著努力學習的「志業」才是重要的，因為增加高附加價值的工作，才有助國家整體經濟提升，目標讓台灣變成AI科技智慧島。