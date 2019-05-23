取消印花稅　遭酸「蘇院長請客、蘇部長買單」

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

工商協進會理事長林伯豐建議，取消印花稅不合時宜的稅，行政院長蘇貞昌也指示財政部在財政紀律及政府有餘裕情況之下朝取消印花稅的方向，但是根據統計印花稅每年會有百億元的稅收，會對地方財政衝擊甚大，所以國民黨立委賴士葆酸取消印花稅政策是「蘇院長請客、蘇部長買單」。

財政部今（23）日到立法院財政委員會針對「參考日本、韓國、新加坡杜與拜等國經驗，推動自由貿易經濟特區對稅收的影響」專案報告。

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賴士葆今日問及財政部長蘇建榮，針對日前林伯豐的建議，以及蘇貞昌的指示，是不是確定取消印花稅的方向進行，但是印花稅是地方稅，其中台北市最多，有40多億元，取消對於地方財政的影響嚴重，這樣是中央請客、地方買單；如果是財政部要找相對的財源，也是「蘇院長請客、蘇部長買單」。

改課營業稅或者編列預算 都是配套之一

蘇建榮回應，目前是依照院長的指示，財政部在研議當中，且財劃法也規定，如果要要取消印花稅，必須替地方找相對應的財源。

民進黨立委余宛如質詢關切，是否會透過開徵能源稅，或是用改徵營業稅的方式來支應。蘇建榮會中接受媒體採訪時表示，改課營業稅也是可以考量的配套之一，但是最直接方法，像當年土增稅減半的方式編列預算來支應。

但是外界也好奇，如果是編列預算來支應取消印花稅的損失，恐怕又是舉債來支應減稅，等於又是全民買單。蘇建榮強調，不能這樣說，也可以支出調整，不一定是舉債來支應減稅。