737 Max想重返天際　得先通過3項「嚴苛的條件」

▲EASA強調，無論FAA做出什麼決定，EASA在做出自己滿意的檢測結果前不會允許Max復飛。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

波音（Boeing）737 Max想要重返天際可能沒那麼簡單，歐洲航空安全局（European Aviation Safety Agency，EASA）已向美國聯邦航空總署（Federal Aviation Authority，FAA）及波音列出3項嚴苛的「先決條件」，才能取消737 Max的停飛令。

EASA執行董事Patrick Ky曾於今年3月表示，EASA將自行對737 Max的安全性能進行研究，無論FAA做出什麼決定，EASA在做出自己滿意的檢測結果前不會允許Max復飛。EASA已為737 Max復飛制定了嚴苛的條件，包括：

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1. 波音公司的任何設計更動都需經EASA批准並強制執行

2. 完成EASA進行的額外獨立設計審查

3. Max機組員須接受過「充分的培訓」。

金融時報報導，印尼航空運輸總幹事Polana Pramesti周三（22）表示，該國或許會向EASA或加拿大交通部（Transport Canada）徵詢第二意見。她表示，為了讓印尼對波音737 Max感到放心，「必須要修復的不僅是飛機，我們還要提高飛行員及乘客的信心。」

Pramesti指責波音公司「傲慢」，稱該公司仍未公開關於737 Max機型足夠的訊息，且Max的培訓也令人擔憂。波音公司先前曾表示，飛行員僅需針對此機型進行電腦培訓，對此，Pramesti說：「可這是一架飛機，不是iPad」。

中國大陸、歐盟、加拿大及巴西等國代表，將在今（23）日於德州舉行會議，決定何時允許目前的禁飛的737 Max恢復執行航班，這對波音公司來說將是一項至關重要的考驗。