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深超衝擊！群創波段跌逾27.9%　董事長洪進揚致35萬股東書

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▲群創光電董事長洪進揚介紹智慧貨架應用。（圖／記者姚惠茹攝）

▲群創光電董事長洪進揚。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

國內面板大廠群創（3481）近日遭到外傳轉單深超衝擊，拖累今天（23日）股價持續走跌，造成從5月初至今股價波段已經跌逾27.9%，致使股東權益受損，群創董事長洪進揚特別發出「致35萬股東書」，重申群創絕無掏空或背信情事。

洪進揚首先提到，群創絕無移轉訂單至其他面板廠，更沒有將車用業務轉移到大陸面板廠，並基於市場狀況及客戶需求，以公司的營收、獲利及股東權益，作為評估一切商業選項的最重要因素，經營團隊獨立做成公司經營策略，絕無媒體報導所述掏空或背信情事。

請繼續往下閱讀...

針對外傳群創將技術移轉大陸，洪進揚表示，絕無此事，並基於與特定客戶/供應商間交易關係所需，就交易產品所涉及的規格進行討論及意見交換，此為科技產業的慣例，絕非技術外流，對於某特定參選人指稱群創牽涉將台灣技術轉移大陸，顯為惡意扭曲，凸顯其對產業運作的無知。

▲▼群創今日舉行106年度股東會，左起為代理發言人駱建郎、總經理蕭志弘、董事長王志超、執行副總丁景隆。（圖／記者周康玉攝）

▲群創光電。（圖／記者周康玉攝）

面對面板逆風，洪進揚表示：「我們勇敢面對。」並強調群創5.6萬名員工齊心進擊，共同努力，因為面板供應鏈是台灣的驕傲與重要戰略資產，懇請35萬支持群創的股東對公司有信心，群創在醫療用、航太航海及工控等面板產品都是全球第一，並在多項關鍵技術掌握全球話語權，是有技術涵養且努力打拼的公司。

群創今天股價持續走跌，最低來到7.14元，跌幅逾1％，顯示從5月初的高點9.91元開始，波段已經跌逾27.9%。洪進揚強調，請不要因為失衡的股價秩序恐慌焦慮，群創不會消失，公司經營團隊矢言在三年內讓群創光電更大、更穩定，「我們一定會做到。」

針對特定媒體及政治人物以不實內容炒作新聞，洪進揚提到群創經營團隊及全體員工在面板產業淘汰戰中，持續為開創市場而努力的同時，卻有特定媒體及政治人物無視團隊的奮鬥，接續炒作公司早已澄清的議題，令人不禁合理質疑，是否有少數人為了在選戰中提升自身知名度而濫用言論自由，卻無視群創的努力、廣大投資人的利益及員工的工作權益。

洪進揚強調，台灣只有一個，台灣需要向上的力量，而非負面詆毀能量，群創在此嚴正呼籲：「請特定媒體與政治人物不要再做出傷害企業資產的行為，更勿以身試法。」並為維護群創全體股東及員工之權益，若特定媒體及政治人物持續炒作不實消息，將立即敦請相關主管機關進行調查該行為是否涉及證券交易法操縱股價等不法情形，並追訴相關人士的法律責任。

最後，洪進揚則是再次感謝群創員工面對風暴，恪盡職守，大無畏的冷靜以對，「讓我們一起努力交出好成績！」

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關鍵字：鴻海,郭台銘,群創,洪進揚,股東書

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