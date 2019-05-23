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影／遠航突襲式停飛旅行社恐掀倒閉潮！公會籲：賠償損失＋航空履約保證

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▲遠航無預警停飛，旅行商業同業公會總會名譽理事長許禓哲（左一）、台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光（圖中）今（23）日表示，要求遠航負責賠償責任，主管機關也應要求航空業者的履約保證。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航無預警停飛，旅行商業同業公會總會名譽理事長許禓哲（左一）、台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光（圖中）今（23）日表示，要求遠航負責賠償責任，主管機關也應要求航空業者的履約保證。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

針對遠東航空無預警取消長灘島、峴港、巴拉望等航線航班，隨後再擴大到日韓及大陸等8條航線，旅行商業同業公會總會名譽理事長許禓哲、台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光今（23）日表示，初估旅行業者營業損失估計逾億元，恐掀起旅行社倒閉潮，要求遠航負責賠償責任，主管機關也應要求航空業者的履約保證，以保障旅行業權益。

請繼續往下閱讀...

姚大光指出，遠東航空突然取消桃園－峴港、桃園－長灘島、桃園－巴拉望等航線航班，讓許多旅客與業者措手不及，造成旅遊市場大亂。旅客與旅行業雖是航空公司的消費客戶，但也是弱勢的一方，對於航空公司的臨時停飛，完全沒有招架之力。

受害旅行業者出面表示，此次停飛的旅遊路線以團體旅行居多，許多團體旅館訂金及當地內陸機票費用等都已支付，旅行社行業營業損失估計逾新台幣億元；停飛後公會協請當地業者、旅遊局協助接駁旅客回台，危機處理及費用都是旅行社承擔，甚至比當時包機的價格更貴，「但是我們已經受不了了，馬上就會有人要倒閉。」

▲台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光（圖中）今（23）日表示，要求遠航負責賠償責任，主管機關也應要求航空業者的履約保證。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光（圖中）今（23）日表示，要求遠航負責賠償責任，主管機關也應要求航空業者的履約保證。（圖／記者李毓康攝）

姚大光表示，旅行業歷經華航2次罷工，遠航臨時停飛，未來還要面臨長榮空服員正在進行的罷工投票等，多次的事件都嚴重傷害旅客及旅行社的消費權益，民航局至今沒有任何作為，令人痛心。

「我對民航局完全失去信心，航空公司發生的事太離譜了，就這樣算了嗎？台灣希望成為觀光大國，是這樣的方法嗎？罷工等無預警停飛，不只台灣旅客出不去，也讓世界的旅客進不來，對台灣要成為觀光島是多大的傷害？政府不應該重視航空公司的管理嗎?這是一個很慎重的問題，台灣就這幾家航空公司還管不好，民航局廢掉算了！」姚大光說。

▲旅行商業同業公會總會名譽理事長許禓哲呼籲政府出面要求航空業的履約責任保險，以維護旅行社權益。（圖／記者李毓康攝）

▲旅行商業同業公會總會名譽理事長許禓哲呼籲政府出面要求航空業的履約責任保險，以維護旅行社權益。（圖／記者李毓康攝）

許禓哲也指出，航空業是具公眾利益性的大眾運輸業，應負更大的社會責任。在停飛事件上要有同理心與責任感，對於旅客及旅行社要妥善處理善後，以維護商譽，呼籲政府出面要求航空業的履約責任保險，以維護旅行社權益。

對此，遠東航東回應表示，遠航自六月起航班一切正常，五月取消航班已與直接合作之旅行社協調後續處理辦法，合作旅行社如有提出相關完整之單據，遠航會於第一時間協調及處理，非直接合作旅行社請與其上游旅行社洽詢。

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關鍵字：遠東航空,旅行商業同業公會總會,許禓哲,兩岸旅行發展協會,姚大光

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