華為風暴！鴻海市值失守兆元　郭台銘參選至今身家縮水270億元

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者莊喬迪攝）

記者姚惠茹／台北報導

美中貿易戰衝擊持續籠罩全球，再加上華為禁令的影響，代工廠鴻海同樣捲進風暴之中，今天（23日）股價再創波段新低，早盤最低來到71.5元，跌逾3%，市值來到9911.19億元，失守兆元大關，董事長郭台銘身家更是從宣布參選至今縮水270億元。

美中貿易談判陷入僵局，美國財政部長梅努欽表示，至少一個月後美對中可能祭出剩餘3000億美元關稅，再加上美華為禁令延燒，拖累美國4大指數全面走跌，台股今天集中市場加權指數開盤下跌53.22點，以10,404.00點開出，早盤跌逾150點，指數一度回測10,289點。

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鴻海董事長郭台銘自從宣布角逐總統大位，不僅遇到美中貿易戰亂流，再遇上華為禁令的衝擊，拖累鴻海今天股價從72.7元開出，早盤最低來到71.5元，跌幅逾3%，若以減資後股本1386.3億元估算，市值來到9911.19億元，失守兆元大關。

郭台銘從4月17日宣布參選國民黨內總統初選，當天收盤價為91.8元，市值仍有1.27兆元，至今鴻海市值已經蒸發2731億元，若以郭台銘持有鴻海13.35億股粗估，宣布參選到現在的身家已經縮水270億元。