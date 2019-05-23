中美貿易安謀補刀！台積電市值跌破6兆　目前對華為出口不變

▲台積電技術論壇，台積電總裁魏哲家。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新竹報導

矽智財大廠安謀（ARM）傳出暫停與華為合作，跟進美國禁令再多一家，市場擔憂衝擊華為、進而影響台積電對華為出貨，台積電股價今（23）日重挫，最低來到230元，市值一度跌破6兆元。台積電強調，目前不影響對華為出口。

台積電企業訊息處資深處長孫又文表示，公司內部建立了一個非常完備的出口管理系統（export management system），這系統會監測每一項的出貨是不是符合貿易規則（trade rule），台積電一定會符合國際上所有的貿易規則（incompliance with all international trade rule）。

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此外，孫又文表示，根據台積電內部的盡職調查報告（dual diligent）評估，客戶如果用了不能用的東西，也過了台積電的盡職報告，目前不需要改變對華為出口。台積電每一筆出貨都會做盡職調查，是每次出貨都看（case by case），符合此調查才能出貨，台積電目前不覺得下半年的晶圓出貨有變化。

對於下半年半導體景氣走向，孫又文表示，目前很難判斷，因為全球半導體已經建立一個複雜的、深度互相聯繫（deeply inter-connect）的供應鏈，今天發生一個供應鏈的破壞（desturction），因為牽涉層面太廣，目前無法對全球半導體景氣做評估，但對於台積電本身來說，第2季財測目標不變，今年的資本支出也維持不變，約在100-110億美元。

目前安謀事件，孫又文表示，依照台積電對安謀的理解，不會影響台積電出貨。