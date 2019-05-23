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台商回流！謝金河：回流資金將牽動未來20年產業發展

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▲▼財經名主持人謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）

財經中心／綜合報導

近期美中貿易戰持續升溫，許多台商開始從中國大陸回流，財信傳媒董事長謝金河認為，目前政府訂回流資金要達5000億的目標應該不難達到，重要的是這些回流資金該如何運用，將會影響未來10、20年的產業發展。

謝金河今（23）日在臉書發文指出，這些回流的資金該如何使用，將對未來產業發展布局有相當大的影響，值得好好妥善規劃與運用。他指出，上一次台商回流是2008年的馬政府時代，因為遺贈稅大幅調降，台商回流炒房，造成房價一波大漲，逼得年輕人走上街頭。這次則是因為美中貿易戰而造成資金回流，這些回流的資金牽動的是未來10、20年的產業布局。

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他認為，台灣要迎接的是未來產業，這包括資安產業、安全監控、雲端伺服器等，且這些產業的生產基地一定要在台灣。再來則是要想辦法提升「Made in Taiwan」的形象與價值，區隔非台灣製造的產品，是一個讓台灣擺脫廉價製造的好機會。

最後則是「投資未來」，謝金河認為，若是將這些回流資金完全導入政府鼓勵的五加二產業，將會是一次非常好的機會；但若是將這些資金都拿去炒房，除了房價被炒高外，就只有譲有錢人享受房價增值利益。因此，他表示，「未來必須讓資金投入生產製造部門，用資金去創造新價值。」

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關鍵字：台商,謝金河,資金,回流,產業布局

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