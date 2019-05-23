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勞工小心白繳！7家職業工會欠繳勞保費　被拒給付可靠1招自救

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▲▼工人,勞工,做工,藍領階層。（圖／記者季相儒攝）

▲勞保局最新公布積欠勞保費的職業工會，將對所屬被保險人暫行拒絕給付。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部勞工保險局最新公布積欠勞工保險費的職業工會名單，這次共有7個職業工會欠繳勞保費，同時也已超過繳費寬限期，將依法移送行政執行，不僅對所屬被保險人暫行拒絕給付，並會通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，若工會欠費的原因是保險費遭違法挪用，即移送檢調單位偵辦。

根據勞保局統計，截至今年5月15日，有7家職業工會積欠勞保費已逾繳費寬限期，包含澎湖縣勞動力援助人員職業工會、台北市住院病患家事服務職業工會、台北市自行車租賃保養業職業工會、台東縣傳統整復員職業工會、苗栗縣民宿從業人員職業工會、苗栗縣多層次傳銷從業人員職業工會及嘉義市網路購物服務人員職業工會。

請繼續往下閱讀...

▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲勞工被拒絕給付，可向勞保局提供繳納保險費的相關證明，權益將不會受損。（圖／記者李毓康攝）

勞保局表示，各職業工會每月向會員收取的勞保費，如未依勞保條例規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付，對所屬會員權益影響非常大。不過，被保險人若能提供已向工會繳納保險費的相關證明，如繳費收據、匯款單等，足以證明個人應繳的保險費及滯納金已繳納於工會，勞保局即會發給給付。

至於無法提供繳費證明或匯款單等證明者，勞保局將協調繳清個人應負擔部分的保險費後發給，不會影響被保險人請領各項保險給付權益。因此職業工會的會員除了須關心所屬工會財務運作、積極參與工會活動及會員大會之外，應於繳納保費時，請工會開具正式繳費收據並妥善留存，以保障自身權益。

勞保局呼籲，請上列被公布欠費的各工會所屬理、監事及會員，督促工會趕緊繳費，以免影響會員領取保險給付的權益。

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關鍵字：勞動部,勞保局,職業工會,保費,保險,滯納金,勞工

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