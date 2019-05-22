真的金飯碗！華銀員工年薪160多萬　今年有感加薪3.2%

▲華南銀行今年加薪3.2%，加上首季表現佳，今年員工整體的薪資可望再超越去年的160多萬元，再創新高（圖／記者李鍾泉攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

華南銀行今（22）日公布，今年4月已經加薪3.2%，根據了解，泛公股銀行今年加薪2.5%到3.6%，華銀的加薪幅度相對偏高，且至去年華南銀行一般行員平均薪資福利161.9萬元，比較一般普遍低薪的年輕人來說，真的是「金飯碗」、很有吸引力。

華南銀行今日表示，去（107）年配合政府的專案調薪加例行性調薪，去年調薪幅度約6%左右，加上員工平均績效獎金大約是4.43個月，員工薪資十分的優渥，以行員來說平均薪資161.9萬元、主管職的為264.9萬元，非主管職也達到138.7萬元。

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而108年度華南銀行薪資調整幅度平均為3.2%，加上第一季營運績效表現優於預期，全年度營運佳績可期，108年度員工平均薪資福利可望再創新高。

華銀生育津貼10萬元 已經發放3500萬

華南銀行強調，自106年8月起大幅提高員工結婚及生育津貼，結婚補助由原來的1萬元提高到3萬元，如果結婚雙方同為行員時，可分別申請。生育津貼更由原本一胎5,000元提高到10萬元，如為雙胞胎則補助20萬元，以此類推。截至108年4月底止，結婚補助申請人數達194人，生育津貼申請人數達286人，共計發放近3,500萬元。

華銀強調，向來重視人力資源視為最重要的資產，對員工照顧十分周到，員工薪資福利除包含薪金、加班費、值班費、午餐費、未休薪資等外，還包括年終獎金、績效獎金、員工酬勞(紅利)等獎金，加上行方支付的員工及眷屬保險費、傷病醫藥費、提撥福利金、卹償金、優惠存款、退休金等福利費用，員工薪資福利一直維持在業界的前段，也是吸引人才最有力的亮點之一。