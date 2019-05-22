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施羅德慶祝在台30周年　預期未來有五大投資趨勢

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▲▼施羅德投信。（圖／記者劉姵呈攝）
▲施羅德投信在台深耕滿30周年。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／綜合報導

已在台灣深耕滿30年的施羅德投信日前舉辦紀念酒會，投資集團全球總裁郝睿誠（Peter Harrison）發表，全球投資環境在受到經濟型態、市場、科技與政治的影響，都將更具挑戰，而其中有五大投資趨勢包括主動投資、收益策略、波動管理、退休規劃與主題投資，將會形塑資產管理業的新風貌。

展望未來，施羅德投資團隊觀察到，投資環境變化，可望會受到多種經濟型態的變遷，包括出生率下降帶來的全球勞動力成長放緩、生產力低迷、人口老化對政府帶來財政壓力、低通膨以及低利環境，預期對新興市場能夠帶來更大回報，而中國大陸影響力也會持續攀升等等。

施羅德投信表示，這些經濟型態的轉變看似與金融海嘯後的環境大同小異，然而最大差別就在於，未來將不再有超級寬鬆的貨幣政策帶來利多。

請繼續往下閱讀...

而在新的經濟環境與變革下，進一步形塑出未來投資的五大趨勢，郝睿誠認為，資產管理業不能再只是銷售基金、投資管理等「舊的」業務，如何運用新技術定做符合「個別化」需求的投資解決方案，將是下個30年不斷被強調的課題。

施羅德投資台灣區總裁巫慧燕也指出，「單一產品已經無法滿足台灣投資人的真正需要，唯有一系列的解決方案，才能解決不同投資人的需求。」

▼施羅德認為，資產管理公司在未來充滿巨大變革挑戰的環境中，不能只銷售單一產品。（示意圖／視覺中國）
▲▼顧問，經理人，諮詢，商業。（圖／記者王淑君攝）

施羅德投信提出未來的五大主題投資趨勢包括：一，主動投資：在低利和低報酬時代下，過去依賴指數追蹤的被動式投資，獲得較高報酬變得不太可能，主動投資策略讓經理人可排除不具競爭力的個別股票或產業，經濟進入下修周期時，亦透過拉高現金比例、為客戶掌握投資風險。

二，收益需求：根據去年施羅德全球投資人大調查，發現全球投資人目標是追求年化平均達10.1%的收益率。這個期待偏高，但也可以看出在低利環境下，投資人對收益的需求若渴。為了達到投資人的收益目標，施羅德分成股票、債券、匯率、地產等多類型「收益」型商品，追求多元的收益來源；或者是「無參考指標(unconstraint)債券」投資解決方案，囊括各類別、各區域、各評級債券，標的選擇性更多元，在不同週期都能提供持續的總報酬與收益。

三，波動管理：投資人在關注報酬率的同時，也應該同時關注波動管理的能力。施羅德知名的「多元資產」投資解決方案，也強調在追求報酬外、需同樣注重波動管理。金融市場環境大變，以往單純股債配置的規劃已不足以控管投資組合風險，透過將資金投入多元資產類別除了提升潛在報酬，同時也減輕風險。

四，退休規劃：隨著退休金準備責任從政府和公司轉移到個人身上，傳統單一產品將無法符合投資人實際理財需求。而施羅德的「退休」解決方案採用長期投資策略，以因應不同年齡階段的退休準備規劃，從退休前、累積階段的成長型產品，到退休後的收益型產品，施羅德皆能完整提供，並與壽險和銀行夥伴在保單和基金雙平台上建置產品。

五，主題投資：施羅德的「永續投資」、「流動性另類投資」與「私募資產」等主題投資解決方案，協助投資人在充滿變革的環境中獲得報酬。

ET快訊
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關鍵字：投資趨勢,投資建議,施羅德,市場趨勢,資產管理

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