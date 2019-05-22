月薪15萬以上高階白領明起納責任制　這2大行業影響最多

▲勞動部宣布，明日公告月薪15萬元以上高階白領、漁船船員納入責任制適用範圍。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部明（23）日將公告「事業單位僱用每月工資達15萬元以上的監督管理人員」納入《勞動基準法》第84條之1（俗稱責任制），公告後即刻生效，預估影響人數達3萬8000餘人，其中又以製造業、批發零售業等這2個行業衝擊最大。

依《勞動基準法》第84條之1規定，經勞動部核定公告的工作者，得由勞雇雙方另行約定工作時間、例假、休假、女性夜間工作，並報請當地主管機關核備後，不受第30條、第32條、第36條、第37條、第49條規定的限制，勞雇雙方的勞動條件依約辦理。

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勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨表示，這次漁船船員、月薪15萬元以上的監督管理人員納入《勞基法》第84條之1適用範圍，適用責任制工作者也從原先67項變成69項。

針對月薪15萬元以上的監督管理人員，謝倩蒨指出，目前暫無規劃工時參考指引，主要是這類工作者，各行各業都有不同樣態，不像當初保全納責任制時，工作性質較為類似與單純，因此訂定參考指引，但仍會給縣市政府參考基準，作為核備的依據。

謝倩蒨說，勞資雙方約定後必須交由地方主管機關核備，若沒有完成這項程序，將回到《勞基法》規範而定，因此如果違法相關規定，則會依法開罰。

另據勞動部推估，月薪15萬元以上的監督管理人員初估影響人數為3萬8000人，其中製造業、批發業成為影響最大的業別，比例各占約3成，而金融、科技業也是涵蓋範圍之一。