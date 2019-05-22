黃金王子楊天立：金價下半年有表現　上看1400美元

▲台銀貴金屬部副理楊天立。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台銀「黃金王子」、台銀貴金屬部副理楊天立表示，現在投資避險情緒大部分還是集中在美國、美股，但是目前國際金價大約是在每盎司1250美元～1270美元，他認為，第3季、第4季才會有表現，有機會上看1,400美元。

美中貿易戰升溫，外界關心，有一說是避險的情緒會轉向黃金，促使黃金價格可以維持在一定的水準。楊天立表示，目前避險的情緒集中在美元、美股，還未將避險的情緒集中在黃金身上，但部分避險者會在黃金價格比較低的時候，就逢低承接，所以華金價格目前是在1250美元～1270元之間盤整，只要跌破1270元左右，就會有一波反彈。

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但目前市場擔心，美中貿易戰持續升溫，恐怕會引發貨幣戰，黃金可能會成為美元之外的「避險天堂」，會使得黃金價格翻熱，但是楊天立認為，目前這個（以黃金為避險）情緒還未形成。

今年的金價表現，楊天立表示，等到黃金打底完成來說，大約第3季、第4季，傳統的需求也升溫之後，金價首波目標價大約在1350到1366美元之間；若再升溫，第二波目標價上看1,400美元。

外界也擔心，美國的貿易戰是否會引發貨幣戰，楊天立表示，這真的很難預測，因為美國明年要選舉，美國總統川普採取的方式，就是打中國大陸的貿易戰、以及對伊朗的科技戰，而美國的國內似乎也沒有什麼反對的聲浪，所以目前市場上認為，貿易戰可能會打很久，但是程度上還無法預測。

楊天立說，如果貨幣戰擴大對世界不好之外，對美國本身也會有傷。目前國際金價是每盎司1273.50美元；台銀黃金存摺的牌告價為每公克新台幣1,298元，也從1300元的高點下滑。