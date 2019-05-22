景氣趨緩...季調失業率連2升　勞動市場沒明顯惡化

▲根據主計總處統計，4月失業率3.67%，較前月下降0.01個百分點。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

行政院主計總處今（22）日公布4月失業率3.67%，較前月下降0.01個百分點，經調整季節變動因素後的失業率3.73%，與上月微幅增加0.01個百分點，整體來看，勞動市場目前沒有明顯惡化的現象。

根據行政院主計總處公布最新人力資源調查統計發現，4月失業人數為43.7萬人，較3月減少1000人，其中初次尋職失業者減少1000人，對於原有工作不滿意及季節性或臨時性工作結束者也各減少1000人；與去年同月比較，失業人數增加6000人。

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今年1至4月失業率平均為3.68%，較上年同期上升0.02個百分點，而失業人數平均為43.8萬人，較上年同期增加5000人。從教育程度來看，其中又以大學程度者失業率5.02%最高，而高中（職）及研究所分別為3.52%、2.73%；另觀察年齡層，15至19歲者失業率8.19%，20至24歲者11.7%，多為初次尋職，且處於職場調適階段，因此失業率較高，25歲到29歲者失業率達6.46%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，經調整季節變動因素後的失業率連續2個月上升，幅度皆在0.01個百分點之間震盪，屬於微幅上升的走勢，不過就業人數持續增加、失業人數減少，只是幅度不如以往，不排除受到景氣擴張力道趨緩影響所致，整體來看，失業情勢尚未擴大，勞動市場並沒有明顯惡化的現象，後續仍得觀察接下來幾個月的表現。