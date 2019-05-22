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郭台銘提4招破解低薪　倡議成立勞工薪資大平台

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▲郭台銘提4招破解低薪　成立勞工薪資大平台。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘提4招破解低薪。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今天（22日）在臉書發文，以「轉變低薪困境，換郭就對了」為題，提出4招要來破解低薪，其中包括成立勞工薪資大平台、政府不提供標案或補助給低薪或不加薪的賺錢企業，以及政府協助提高企業競爭力再要求加薪，最後則是縮短學用落差。

其中郭台銘認為要解決薪資問題的第一步，就是應該找出是哪些企業付低薪或付高薪、企業有獲利時是否替員工加薪，並將建立一個整合上市櫃公司營運和勞工薪資的「大數據平台」，讓國人可以上網查詢他想應徵的公司、該職缺的業界薪資水準、該公司過去幾年獲利率多少、加薪率多少，讓國人分辨出哪些企業賺錢不跟員工分享，讓良幣驅逐劣幣。

請繼續往下閱讀...

這個部分雖然金管會已經要求上市櫃公司，在今年5月起，揭露員工平均薪資等資訊，6月再揭露非主管員工的資訊，但郭台銘提出的「勞工薪資大平台」，不僅加入大數據演算分析，甚至還有更多的企業資訊揭露，可以說是完全不一樣的平台內容。

以下為郭台銘臉書全文：

【轉變低薪困境，換郭就對了！】
我最近走基層，了解民眾和中小企業的心聲與困境。他們每一位都很焦急，都希望政府一定要全力拚經濟，不然日子實在很難過。其中還有一個業者想出一個很可愛的口號，叫做「大手拉小手，全民拚經濟」。就是希望總統或政府可以當那個「大手」，拉起所有民眾和中小企業的「小手」，一起去打國際盃拚經濟，突破中美貿易戰下的困境，幫助大家都可以加薪，這我相當認同。

而我也在演講中強調，企業主如果有能力，就應該要來幫員工加薪，一定要解決低薪問題。因為台灣經濟要起飛，除了貨可以順利賣出去，也要讓優秀人才能進來，本地人才不流失才行。我談談我的初步想法。

蔡政府上任後不斷調高基本工資，並宣稱國人薪資水準已突破五萬元，對此不斷吹噓。但從政府去年底公布的資料可發現，薪資低於平均的人數比重，從2012年的65.09%，到2017年上升至66.28%，薪資中位數佔薪資平均數的比重，則從2012年的79.7%，到2017年下滑為78.3%，這代表高薪的人加薪豐厚，中低薪的人加薪微薄，薪資所得分配持續惡化。

要解決薪資問題的第一步，我認為該找出是哪些企業付低薪或付高薪、企業有獲利時是否替員工加薪。我將建立一個整合上市櫃公司營運和勞工薪資的大數據平台，讓國人可以上網查詢他想應徵的公司，該職缺的業界薪資水準，該公司過去幾年獲利率多少、加薪率多少，讓國人分辨出哪些企業賺錢不跟員工分享，讓良幣驅逐劣幣。

▲▼郭台銘出席中壢區里鄰長座談時受贈禮品。（圖／記者黃國霖攝）

▲郭台銘近來勤跑地方。（圖／記者黃國霖攝）

而以鴻海為例，新鮮人工程背景學士起薪45K、碩士52K、博士60K，還有鼓勵生育最多價值16萬的津貼、午晚餐費補助等福利。另外鴻海公司從2015年開始薪資單已經「無紙化」，有疑似網軍用假消息，假新聞在抹黑鴻海，惡質的選舉文化我們要一起唾棄。

第二步，針對這些賺錢不加薪、薪資水準低於同業的企業，除了讓資訊透明化以外，在不干預勞動市場的情況下，給予他們一些該有的警惕。在我執政之後，這類的企業不得參與政府標案，終止政府補助，並且不適用包含產創條例在內的減稅措施。

第三步，針對不賺錢無法加薪的企業，要協助他們走出困境。我要打造一個友善經商的環境，提供傳統產業轉型升級的資訊和輔導，先提高企業的獲利能力後，再進一步要求他們給員工加薪。最後，我會在房地產市場上採取相對緊縮的措施，讓企業的利潤不會全被租金給吞噬。

第四步，企業不願給勞工好的起薪，部分是由於「學用落差」，但這不該歸咎於青年學子的素質，而是政府和學校未盡到職責的問題。教育體制的重整，政府責無旁貸。我們應從加速大學退場、健全技職教育、強化產學建教合作等方面，通盤思考中等和高等教育所培育出的人才，是否確實符合下一個世代的需求。

我自己是技職體系出身，我主張提升技職體系的教育預算、調整教學內容、加強產業合作。我的目標是讓技職院校與技術型高中能夠吸引更多學生就讀，提供他們更多的教育資源，更好的專業培養，多元的就職管道，日後在AI、5G、8K的新時代裡，也能找到適合的工作，獲得更好的薪水收入，成為產業升級拚經濟的中流砥柱。

簡而言之，政府要真正下功夫，有方法和執行力解決低薪問題。但顯然蔡政府並沒有真正能力解決低薪問題，還提出了「勞工不能加班是她心中的痛」的說法，還說要勞動部想辦法讓勞工可以多加班，這顯然是本末倒置了，蔡總統勞工想要加薪不是加班！

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關鍵字：鴻海,郭台銘,國民黨,總統,低薪

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