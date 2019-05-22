永大新任總經理蔡尚育　今年力拚大陸訂單翻倍





▲左起為永大董事長許作名、總經理蔡尚育。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

永大（1507）經營權之爭落幕，由許作名接任董事長之位，請來具備技術背景的蔡尚育擔任新總經理職位，並訂出今年上海永大訂單要翻倍成長的目標，力拚明年營運做到損益兩平，合併財報更是要做到今年比去年好。

永大董事會日前選出的新任總經理蔡尚育，過去在永大任職27年，前面12年在台灣永大從事電梯核心研發，負責永大自主電機機房開發，後面15年則是擔任上海永大的技術總工程師，具備技術研發和業務開發能力，期望接下來帶領永大走出低谷。

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永大董事長許作名表示，上海永大去年的訂單和出貨量是谷底的一年，再加上電梯的財報是以認列銷售表現計算，因此今年財報將會反應去年的狀況，不過永大過去半年的訂單已經翻倍成長近90%，訂單台數成長約50%左右，明年出貨和承認銷售會比今年好很多。

許作名表示，目前上海永大在華東、華南的業務量漸趨飽和，接下來將全力擴展華北、東北和中西部的業務，力拚今年上海永大的訂單要翻倍成長，最快明年達到損益兩平，甚至獲利成長，至於接單目標則為2萬台，出貨為1.2到1.3萬台，2020年挑戰2.4萬台，並強調只要人均產值與人均利潤率有提升，就會調整基層員工的薪資。

永大總經理蔡尚育表示，今年台灣的目標就是穩定中求進步，同時拉高人均產值和人均利潤率，並將技術和產品提升，全力配合上海永大發展，至於台灣獲利主要來源的舊梯改修改造，今年首季在台灣永大的營收佔比為15％，目標挑戰20％的年成長。

▲永大新任總經理蔡尚育。（圖／記者姚惠茹攝）