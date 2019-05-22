繼華為後...川普劍指海康威視　安控族群漲停歡呼　

▲川普在中美貿易戰中熱衷拿關稅當武器。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

市場傳出，川普考慮限制中國大陸監視器大廠海康威視（Hikvision）購買美國科技的管道，台廠有望受惠轉單效應，今（22）日安控族群齊聲歡呼，包括晶睿大漲8.4%，創今年來次高、來到129元；昇銳一度漲停，漲8.7%、來到15.6元；奇偶更是盤中就漲停、鎖在32.1元。

《紐約時報》21日引述知情人士指出，川普政府正在考慮，要限制中國監視器大廠海康威視（Hikvision）購買美國科技的管道，這是繼華為後，美國政府再對北京出手的最新舉措，然而此消息未獲美國商務部、白宮證實。

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安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國從2018年開始逐步減少中國大陸安控產品的採購，進而帶動台灣安控業者的訂單增加。另一方面，由於2018年的中興禁令到近期的華為禁令影響，陸廠過去半年來、加速對於非美系零件與設備的認證，台灣IC業者、零組件業者甚至是設備廠，反而進一步侵蝕原本屬於美系業者的市場機會。

永豐投顧表示，近期因華為事件發酵，美股看弱勢震盪，然而美國對中國大陸產品全面課稅最快第3季上路，預期未來將「邊打邊談」。

永豐投顧指出，若美國對中國剩下3250億美元產品課徵25%關稅，中國亦採取極端的反制措施，預估將對台灣GDP影響約0.78個百分點；由於情勢多變，本週繼續觀望。此外，外資賣超亞股預期台幣偏空整理，挑戰31.5元關卡。

富達國際東北亞分銷業務投資策略師陳宇昕表示，近日的中美貿易談判升溫，可能會帶來短期衝擊並影響市場情緒。然而中國大陸仍持續實信貸刺激措施，加上美國聯準會採溫和政策傾向帶動下，預期下半年成效會更明顯。