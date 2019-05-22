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紡拓會邀集遠東新等廠參加德國紡織展　估商機有1,300萬美元

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▲▼紡拓會組團參加德國紡織展。（圖／紡拓會提供）
▲紡拓會邀集國內38家紡織業者參加2019德國紡織展。（圖／紡拓會提供）

記者劉姵呈／綜合報導

紡拓會組團參加全球規模最大的產業用紡織品展－「2019年德國Techtextil產業用紡織品展」，紡拓會指出，本屆展覽徵集了38家紡織業者參展如遠東新世紀、福懋、新光合纖、展頌、南良、勝隆、永光、和友、佳和、六上、永光、湯姆隆等，另外根據現場調查指出，造訪台灣館買主超過2,600人次，預計商機1,300萬美元以上。

紡拓會表示，此次展出項目包含創新研發及技術領先的高性能紗線、功能性衣著用布副料及智慧紡織相關產品。為推動臺灣紡織技術及應用創新，紡拓會也於展期間經由台灣駐法蘭克福辦事處經濟組協助，與德國巴登符騰堡邦國際企業局（Bw-i）合作辦理「台德企業交流會」，邀請臺德雙方專家及業者針對人纖產業發展、回收再製、創新織物研發以及新興應用領域趨勢等議題分享寶貴經驗，共計有40多位業者參與。

▼紡拓會組團參加德國紡織展，圖為買主洽談情形。（圖／紡拓會提供）
▲▼紡拓會組團參加德國紡織展。（圖／紡拓會提供）
本屆德國Techtextil產業用紡織品展共有來自台灣、德國、義大利、法國、瑞士、英國、中國大陸、美國、比利時、西班牙、土耳其等57國1,501家參展商展出包含工業用、車用、建築用、防護用及功能衣著用等產業用紡織品。

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大會於展中規劃未來城市生活特區，展出各種未來應用在醫療、汽車、居家等的發展趨勢，另有縫製機械展TEXPROCESS展，兩展吸引眾多參觀人潮，約4萬7千人次入場參觀。

德國Techtextil產業用紡織品展每兩年於法蘭克福舉辦，下一屆展期為2021年5月14日至17日，為台灣紡織業者推廣產業用紡織品的重要平台，紡拓會將持續組團參加。

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關鍵字：紡拓會,紡織股,紡織廠,傳產

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