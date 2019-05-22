獨／大馬公正黨副主席蔡添強：珍珠奶茶是台馬交流的結晶！

記者林淑慧／專訪

台灣珍珠奶茶席捲全球，馬來西亞人民公正黨副主席蔡添強今（22）日接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，珍珠奶茶裡的珍珠，是台灣和馬來西亞美食的結晶，原料出自馬國棕櫚的澱粉，台灣業者加以改良為珍珠粒，掀起近年風靡全球的珍奶熱潮，是台馬文化交流的典範。

▲馬來西亞人民公正黨副主席蔡添強來台參訪，今（22）日接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，珍珠奶茶裡的珍珠，正是台灣和馬來西亞美食的結晶，也是台馬文化交流的典範。（圖／記者林敬旻攝）

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工研院與全宇生技今（22）日舉行「木質纖維素解聚產醣」技術授權簽約記者會，雙方將攜手在馬來西亞建立噸級產醣先導廠。除經濟部次長曾文生、全宇生技董事長彭士豪外，馬來西亞拿督陳記光、馬來西亞人民公正黨副主席蔡添強也應邀來台觀禮。

▲工研院攜手全宇生技，開拓綠色經濟新藍海。圖右為全宇生技董事長彭士豪。（圖／記者林敬旻攝）

充滿「台灣味」的珍珠奶茶，近年在快樂檸檬、日出茶太和五十嵐等知名連鎖品牌的推廣下，已在全球六十多個國家插旗，但不為人知的是，全球高達八成的粉圓原料，正是出自台灣。

「珍珠奶茶就是台灣和馬來西亞文化交流的典範，台灣將珍珠奶茶發揚光大，傳回馬來西亞也成為深受年輕人喜愛的飲品。」蔡添強說，原來珍珠粒的澱粉原料，正是產自於馬來西亞的棕櫚樹，馬國人將其加入椰奶成為傳統甜品，但台灣人加以改良，做成珍珠粒，再加入奶茶，變成非常流行的飲品。

▲充滿「台灣味」的珍珠奶茶，近年已在全球六十多個國家插旗，但不為人知的是，全球高達八成的粉圓原料，正是出自台灣。（圖／記者李毓康攝）

針對台馬經貿合作，蔡添強表示，從珍珠奶茶的例子可以看見，台灣和馬來西亞產業的合作，不僅止於綠能科技，在食品產業也可以有好的發展，「只要大家有創意，就能打造出一些新的商機。」

蔡添強曾在2008年至2018年當選國會議員，並自2011年至今擔任人民公正黨副主席，他長年為捍衛大馬勞工人權努力，2003年曾獲丹麥國家勞工聯合會頒發AIF玫瑰獎，今年三月受委擔任大馬工程部長特别顧問，對促進跨國經貿交流功不可沒。