新台灣國策智庫：55.5%不挺蔡英文連任　經濟表現最差、年改最有感

▲蔡英文。（圖／記者張凱喨攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文20日執政滿3周年，其當天致詞時也細數3年以來之政績，而據「新台灣國策智庫」22日發布的最新民調顯示，蔡政府在經濟政策、婚姻平權方面表現最差，年金改革等4政策較獲民眾認同，並有55.5%民眾不支持其連任。

「新台灣國策智庫」22日發布最新民調，蔡英文的支持度為34.5%，與上回民調相比，上升了5個百分點，但不滿意度仍有53.9%，也有55.5%的民眾不支持其連任。

民調結果顯示，民眾認為蔡英文政府在「經濟政策」方面表現最差，不滿意度為31.5%，僅8.2%民眾滿意；其次則是「婚姻平權」，不滿意度為27.5%，滿意度為25.9%；第三則是「勞工休假政策」，不滿一例一休的民眾有23.6%，滿意度為19.2%；外交、兩岸政策的不滿意度也高於滿意度。

不過，在「年金改革政策」方面，有34.6%民眾滿意，不滿意度為21.9%，可說是民眾最滿意的政策，另外，減稅政策、不當黨產改革、新南向政策也較獲民眾認同。

此民調調查在臺灣20個縣市中，年滿20歲的民眾，調查方法以市內電話調查、分層比例隨機抽樣法，時間為108年05月17日至108年05月18日，晚上18:30~22:00，共完成1,106份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.95個百分點。